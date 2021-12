Les 20 gens du vin qui ont fait l'actualitÃ© de l'an dernier

S

ources d’inspiration et d’influence, six femmes et seize hommes constituent le top 20 du vin 2020 réalisé par les rédactions du site Vitisphere et de la revue la Vigne (pôle vin du Groupe France Agricole). Cette cinquième édition aura massivement fait appel aux propositions des lecteurs en novembre 2020. Les internautes ont soufflé 204 noms différents, certains ayant bénéficié de véritables campagnes de soutien (avec 880 propositions enregistrées au total). Incarnant les questions d’actualité et portant les défis d’avenir de la filière vitivinicole française, 20 personnalités ont finalement été sélectionnées par les journalistes de Vitisphere et La Vigne.

La possibilité est désormais offerte à chacun de donner en ligne son coup de cœur à la personnalité qu’il soutient le plus (cliquez ici pour y accéder). Les votes ferment ce 13 janvier 2021, pour un résultat annoncé le lendemain sur Vitisphere. Découvrez en attendant les portraits de nos vingt têtes d’affiche, synthétisant tous les défis que la filière a dû relever l’an passé et devra résoudre à l’avenir. Qu’il s’agisse d’agroforesterie, d’aides à la filière pour surmonter la crise sanitaire, de réduction des intrants phytosanitaires, d’innovations commerciales, de recherche viticole, de lien avec les consommateurs via les réseaux sociaux, d’innovation dans le machinisme…

Le top 20 du vin 2020 :

Anthony Aubert et Jean-Charles Mathieu, cofondateurs d’un négoce languedocien à l’esprit start-up.

Adrien Boisnier, forgeron charentais développant des outils de travail du sol innovants.

Xavier Cassassolles, cofondateur de Diimotion pour développer la pulvérisation de précision.

Laurent Cassy, le président du syndicat des vins bio de Nouvelle-Aquitaine qui défend la valorisation des vins de Bordeaux.

Renaud Cavalier, expert en agroéquipement de la Chambre d'Agriculture du Gard ayant développé une barre de guidage novatrice.

Marion Claverie, ingénieure à l’Institut Français de la Vigne et du Vin mobilisée sur le plan national du dépérissement du vignoble.

Matthieu Dubernet, le PDG du laboratoire œnologique éponyme qui relie les vinifications aux enjeux agronomiques.

Jean-Baptiste Duquesne, vigneron dans les Graves ayant lancé le mouvement Bordeaux Pirate.

Jean-Marie Fabre, président des Vignerons Indépendants défendant depuis Fitou la constitution d’une « boite à outils » de sortie de crise.

Caroline Frey, œnologue partageant du Rhône à Corton ses essais en biodynamie à ses followers sur Instagram.

Marie Gaudel, fondatrice de l’agence de communication Clair de Lune s’adaptant à l’absence d’évènements pour cause de covid.

David Lafond, ingénieur au pôle Val de Loire de l’IFV proposant des modèles viticoles disruptifs.

Bernard Magrez, le propriétaire de 42 châteaux dans le monde continuant d’innover et de fédérer.

Vincent Malherbe, le directeur Vignoble et Approvisionnement des champagnes Moët & Chandon qui pousse aux essais viticoles iconoclastes.

Estelle de Pins, consultante spécialisée dans l’œnotourisme proposant de nouveaux outils de réservation.

Matthieu Potin, meilleur caviste de France en 2020 ayant vécu toutes les incertitudes et emballements de l’année pour les commerces de proximité.

Mickael Raynal, vigneron du Sud-Ouest proposant la première gamme de vins IGP issue de cépages résistants

Laetitia Sicaud, chargée de mission au Bureau national interprofessionnel du Cognac, animatrice du groupe technique régional « flavescence dorée ».

Rolland Tournier, PDG du bureau d’études d’ingénierie vinicole Ingévin, spécialisé dans la construction de chais innovants.

Delphine et Benoît Vinet, vignerons bordelais pionniers de l’agroforesterie.