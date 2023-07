D

Gérard Bancillon : Tout le monde pensait que l’on était trop alarmistes, trop catastrophistes. Alors que l’on était dans la réalité du terrain. Ce que l’on sentait arriver s’est réalisé. Depuis la distillation de 2020, et même avant, on sent que le marché n’a pas la capacité d’absorber tous les volumes. En 2020, il y a eu 2,6 millions d’hectolitres distillés. Quand nous sommes arrivés en 2021, le gel a réduit de 7 millions hl la récolte, tombant à 37 millions hl. Il y a eu un peu de tension sur les blancs, mais rien sur les rouges. Malgré la perte de production, les stocks ont permis de passer l’année : c’était alarmant. Arrive la vendange 2022, dont 4,4 millions hl demandent la distillation [en 2023] : soit 10 % de la récolte française, et même 20 % si l’on estime qu’il s’agit principalement de vins rouges (il y a aussi un peu de vins rosés). Ces 20 % correspondant à ce que l’on entend des négociants : les parts de marché diminuent et ils n’achètent plus qu’à leurs partenaires historiques. En Languedoc, on parlait de -10 à -15 % de réduction des achats sur la prochaine campagne, on serait plutôt à -20 %. Il faut savoir se poser les bonnes questions.

Quand j’entends des vignerons se réjouir du mildiou qui réduit la production de Bordeaux, je me dis que l’on ne peut pas laisser mère nature gérer la filière vin, il faut avoir une vraie vision industrielle. Chaque fois qu’il y a un aléas climatique, ça permet de passer une année en écoulant les stocks, mais pas avec des prix construits. Nous avons deux problèmes : une consommation en chute libre (démographiquement, les grosses masses de consommation qui écoulaient tout le vrac disparaissent) et d’autres modes de consommation (les gens prennent moins de roquefort, il boivent moins de vins rouges…). Si l’on ne se penche pas sur ces problèmes en les ciblant, il y aura un vrai séisme sur l’entrée et le milieu de gamme (les grands vins sont épargnés, touchant des amateurs et épicuriens). Les solutions ne seront pas nationales, mais régionales, chaque bassin ayant ses problématiques.

Rechercher l’équilibre entre l’offre et la demande est la solution. Comme l’OPEP réduit sa production de barils de pétrole dès que la demande se réduit, et maintient sa rentabilité. Il faut tendre vers le modèle champenois en se réglant sur les sorties du marché. J’appelle de mes vœux la création dans les interprofessions d’outils de régulation, comme le BIC d’Inter-Oc et le VIP2C d’Inter-Med qui se basent sur les références historiques de vente pour donner des quotas adaptés chaque année au marché. Réduire les rendements est idiot : c’est rendre plus pauvre ceux qui sont dans la misère et rendre moins performants ceux qui marchent bien. Que chacun produise selon ses capacités de mise en marché et selon les tendances de consommation. Il n'y a que ça qui marchera.

Il faut aussi réduire les autorisations de nouvelles plantations dans les zones en difficulté : face à la dégringolade, c’est incompréhensible de continuer à planter. La deuxième distillation doit permettre d’identifier les opérateurs dont les produits ne correspondant pas aux marchés. Je ne dis pas que leurs vins sont mauvais, mais ils ne sont plus consommés (comme les rouges très structurés). Il faut aider ces opérateurs en difficulté pour les aider à sortir du métier (mesures sociales de préretraitre…). L’étanchéité entre AOP et IGP est aussi importante. Il faut arrêter cette folie de systématiquement basculer de gros volumes d’un segment en difficulté à un segment qui marché. On dégrade toujours la valeur au final. Les IGP sont touchés, mais aussi les AOP : je ne prêche pas que pour ma paroisse.

Il y a un risque de problème sur les vins blancs avec l’entrée en production des 10 000 hectares de nouvelles plantations de Cognac. On voit que le vignoble charentais ralentit déjà, alors que seulement la moitié de ses nouvelles surfaces sont en production. Cognac est un colosse aux pieds d’argile, dépendant de deux marchés : les États-Unis et la Chine. S’il y a arrêt, Cognac noiera le marché des vins blancs. J’espère me tromper et que l’avenir me donnera tort.