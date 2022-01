Voici les 20 gens du vin qui ont fait la filiÃ¨re en 2021

S

ources d’inspiration et d’influence, sept femmes et quatorze hommes constituent le top 20 du vin 2021 (avec un duo). Réalisée par les rédactions du site Vitisphere et de la revue la Vigne (pôle vin du Groupe France Agricole), la sélection de cette sixième édition aura été enrichie par les propositions des lecteurs reçues courant novembre 2021. Incarnant les questions d’actualité et portant les défis d’avenir de la filière vitivinicole française, ces 20 personnalités sont autant de têtes d’affiche représentant les défis que la filière a dû relever l’an passé… et devra affronter à l’avenir.

Qu’il s’agisse d’adaptations aux aléas climatiques, de réduction des intrants phytosanitaires, de nouveaux réseaux commerciaux, d’innovation sur via les réseaux sociaux, de développement durable… Découvrez ci-dessous les portraits de ces personnalités, sachant que la possibilité est désormais offerte à chacun de donner. Les votes ferment ce 12 janvier 2022, pour un résultat annoncé le lendemain sur Vitisphere.

Le top 20 du vin 2021 :

Adel Bakache, expert en pulvérisation à la Chambre d’Agriculture de Gironde.

Jean-Charles Boisset, PDG entre Bourgogne et Californie de Boisset La Famille des Grands Vins.

Iris Borrut, directrice de l’association nationale des Vignerons Engagés.

Frédéric Chaudière, le président de l’AOC Ventoux.

Émile Coddens, le créateur de la chaîne TikTok @LeVigneron.

Julie Davico-Pahin et Antoine Nogier, respectivement co-fondatrice d’Ombrea et directeur de Sun’Agri.

Charles Lachaux, à la tête du domaine Arnoux-Lachaux et élu "meilleur jeune vigneron du monde".

Pauline Lair, négociante ayant fondé le chai urbain 1006vins à Angers.

Brice le Maire, le gérant de la société rhodanienne Agrinichoirs.

Alejandro María Lopez, le fondateur du négoce innovant Piensa Wines.

Christian Maviel, le PDG de Cacolac qui mise sur la canette.

Samuel Montgermont, le négociant du Rhône qui préside Vin & Société.

Florent Morillon, le négociant présidant la Fédération des Interprofessions de Charentes et Cognac.

Alice Shaw, la directrice du prestataire bordelais Vinea Energie.

Anne Sander, l’eurodéputée alsacienne impliquée dans les négociations de la Politique Agricole Commune (PAC).

Charlotte Servant, la PDG du caviste Lavinia.

Konrad Schreiber, l’ingénieur-agronome spécialiste de la vie des sols.

Giovanni Varelli, le pépiniériste animant la marque nationale VitiPep’s.

Marie-Christine Verdier-Jouclas, la députée du Tarn défendant les vignobles à l’Assemblée.

Serge Zaka, docteur en agrométéorologie chez ITK.