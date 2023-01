Votez pour la personnalité la plus influente des vins de France

S

ources d’inspiration et d’influence, sept femmes et treize hommes constituent l’édition 2022 du top 20 du vin réalisé par les rédactions du site Vitisphere et de la revue la Vigne (pôle vin du Groupe France Agricole). Nourrie par les propositions de nos lecteurs (sollicités en novembre 2022), cette septième édition incarne les questions d’actualité et portant les défis d’avenir de la filière vitivinicole française. 20 personnalités ont finalement été sélectionnées par les journalistes de Vitisphere et La Vigne. Chaque internaute peut donner en ligne son coup de cœur à la personnalité qu’il soutient le plus (en accédant au site dédié et en donnant un coup de pouce sur la page de portrait de la personne que vous soutenez). Les votes seront clos ce mercredi 11 janvier 2022, pour un résultat annoncé le lendemain sur Vitisphere.

Découvrez ci-dessous les portraits de nos vingt têtes d’affiche, synthétisant tous les défis que la filière a dû relever l’an passé et devra résoudre à l’avenir. De l’adaptation au changement climatique après un millésime marqué par les aléas (gel, sécheresse…) à l’innovation commerciale face aux difficultés de marché (initiatives individuelles comme collectives), en passant par la réduction de l’empreinte carbone de la filière (notamment via l’emballage) et les défis du recrutement de personnel (dans les vignes et aux chais).

La vigneronne Laëtitia Allemand pour la sauvegarde du cépage mollard (domaine Allemand, Hautes-Alpes)

Le conseiller viticole David Clerdan pour ses formations de solution face au manque de main d’œuvre et à l’explosion des coûts de production (Chambre d’Agriculture de la Gironde)

Le responsable R&D emballages Nicolas Dauvé pour le développement de la consigne des bouteilles de vin (réseau Biocoop).

L’inventeur Patrick Delmarre pour le développement et le futur déploiement du Viti-Tunnel (Gironde).

Le chercheur François Delmotte pour le pilotage de la chaire Alexis Millardet visant à lutter précocement contre le mildiou (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement, Inrae de Bordeaux).

Le consultant œnologique et vigneron bordelais Stéphane Derenoncourt pour sa participation au collectif de vignerons Castillon Caractère (Derenoncourt Consultant, domaine de l’A).

Le président du conseil spécialisé vin de FranceAgriMer Jérôme Despey pour sa mobilisation sur tous les fronts politiques de la filière vin depuis l’Hérault (Languedoc).

L’animatrice viti-œno Amandine Fauriat pour sa mobilisation sur la R&D et la vulgarisation des défis vitivinicoles dans la vallée du Rhône septentrionale (Chambre d’Agriculture de l’Ardèche).

Le maître-tailleur Massimo Giudici pour sa vision holistique des maladies du bois et de leur prévention, de la plantation à l’entretien du sol (Simonit & Sirch, Bordeaux).

Le vigneron Laurent Habrard pour sa demande de simplification effective de la Capsule Représentative des Droits (domaine Laurent Habrard, Drôme).

Le consultant viticole Paul Hublart pour le déploiement d’alertes SMS contre le gel et les coups de chaud (Chambre d’Agriculture de l’Hérault).

La directrice des activités provençales de Moët Hennessy Jessica Julmy pour la mise en œuvre d’un plan de développement durable au long cours (château Galoupet, Var).

Le négociant Pierre Jean Larraqué pour le développement d’alternatives commerciales aux vins rouges AOP en perte de vitesse (Larraqué Vins International, Gironde).

Le vigneron Pierre Laurent pour son initiative de convoi solidaire au profit de réfugiés ukrainiens en Pologne (champagnes Pierre Laurent, Aisne).

Le vigneron Thibault Liger-Belair pour son domaine Jeunes Pousses mis à disposition de néo-vignerons dans le Beaujolais (domaine Thibault Liger-Belair, Bourgogne).

L’ingénieur de recherche Hernan Ojeda pour ses travaux sur l’irrigation des vignes à partir d’eaux usées (Inrae de Pech Rouge, Aude).

La physiologiste Nathalie Ollat pour ses recherches et résultats sur le changement climatique (Inrae de Bordeaux).

La vigneronne Mathilde Savoye pour son incarnation des enjeux de recrutement dans la filière vin (Champagne Mathilde Savoye, Marne).

La vigneronne Charlotte de Sousa pour ses visites de vignes et de caves ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes (champagnes de Sousa, Marne).

La docteure en neurosciences Sophie Tempère pour ses recherches sur les émotions causées par le vin (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, ISVV de Bordeaux).