"Ça suffit !" La filière vin veut distiller et arracher sans délai

Jérôme Despey : Avant toute chose, je prends l’initiative de demander au ministre de l’Agriculture [NDLR : Marc Fesneau] de taper du poing sur la table auprès du commissaire européen à l’Agriculture [Janusz Wojciechowski]. Il y a un conseil européen des ministres de l’Agriculture mardi prochain [mardi 30 mai à Bruxelles], il faut dire stop et demander la mise en œuvre la plus rapide possible. Les délais sont devenus insupportables : ça suffit ! Il y a beaucoup de rumeurs. Mais je le dis clairement : la distillation se fera. Il n’y a pas de remise en cause de la distillation : on est sur des actes réglementaires. Le temps réglementaire n’est pas le temps de l’urgence attendu par les viticulteurs.

Le prochain conseil spécialisé de FranceAgriMer aura lieu jeudi premier juin : il faut maintenant avancer. On va rapidement arriver aux vendanges, qui approchent. Il faut éviter la mise en tension des viticulteurs et des distilleries. Il faut des réponses les plus rapides possibles. Je demande au ministre de taper du poing sur la table, de dire que tout a été fait. Ne perdons pas plus de temps. Le débat budgétaire a été mené, une décision politique a été prise [NDLR : un engagement pour une distillation en deux phases de 80 millions d’euros chacune, avec 40 millions € issus de fonds nationaux et 40 millions € de l’Organisation Commune du Marché vitivinicole, l’OCM vin, avec la possibilité d’un déblocage de 40 millions € supplémentaires issus des réserves de crise de l’Union Européenne].

Le calendrier prévisionnel de FranceAgriMer prévoyait une mise en œuvre de la première phase mi-mai pour des livraisons aux distilleries à partir de la fin mai et jusqu’à début décembre pour permettre aux distillateurs de pouvoir respecter les engagements de distillation. Les 40 millions € de l’OCM doivent être payés avant le 15 octobre, c’est un engagement européen.

Le ministre a porté la demande de distillation à la Commission Européenne, avec une simple information pour le déblocage des crédits nationaux (40 millions € ce printemps et autant cet automne) et il faut un acte réglementaire, un acte délégué, pour utiliser les crédits OCM dans la limite européenne de 15 % des fonds nationaux (soit deux fois 40 millions €). Il y a eu beaucoup d’échanges entre la Commission et le ministère, et il y en a toujours. Maintenant, la situation a trop duré. L’acté délégué est attendu mi-mai/fin-mai : il y a toujours des demandes de compléments, de justifications. Nous n’avons toujours pas de visibilité sur la publication d’urgence de l’acte délégué (urgence demandée par la France, ce qui implique une application immédiate). Il y a urgence à ce que la Commission Européenne sorte l’acte délégué pour ne pas mettre plus en difficulté les entreprises et vignerons qui sont impatients.

Nous sommes toujours mobilisés pour obtenir gain de cause et arriver à 200 millions €. Il y a des besoins de crédits en lien avec la guerre en Ukraine, avec la sécheresse en Espagne, avec l’influenza aviaire… Le besoin français pour la distillation a été identifié il y a longtemps. Le ministre m’a dit ne pas abandonner et avoir la volonté d’y arriver. Nous n’avons pas d’inquiétudes, il y aura deux phases de distillation : la première doit ouvrir le plus rapidement possible, la deuxième doit intervenir cet automne. Si l’on n’obtient pas maintenant ces 40 millions, l’essentiel sera de les avoir pour la deuxième phase*.

Il y a eu beaucoup de discussions avec le ministère sur les prix de distillation. La réglementation oblige à être en dessous des prix de contrats et du prix de marché. On peut démontrer qu’il n’y pas d’effets d’opportunité avec la distillation. Les bassins de Rhône Provence et Centre Val de Loire bassins ont été retirés de l’aide à la distillation pour les vins de France : des contrats y ont été enregistrés en dessous de 45 €/hl (certains à 30 €/hl sur des volumes conséquents). On a retiré ces situations anormales pour ne pas être à 25 €/hl. Ces prix immoraux nous ont meurtri. Cela démontre le travail sérieux qui a été mené et l’absence de surcompensation des prix pratiqués.

L’Espagne et le Portugal se raccrocheraient à l’acte délégué demandé par la France. Nos trois pays sont sur la même ligne : nous demandons une procédure accélérée, avec des modalités simplifiées et de la flexibilité comme pour le covid. La crise est là, c’est démontré. Il de l’attentisme et beaucoup de stockage, qui pèse sur le marché avec la vendange qui arrive. Il y a de l’inquiétude dans les différents bassins de production. Comme à Bordeaux, avec de l’attente pour le plan d’arrachage négocié par les collègues bordelais.

Il faut clôturer la demande d’arrachage portée par Bordeaux. Il faut pouvoir solder la mesure, il y a beaucoup d’inquiétude dans la campagne. Les annonces de la distillation ont été faites le 6 février et celles pour l’arrachage à Bordeaux le 1er mars. Plusieurs mois après, la mise en œuvre n’est pas effective. Ça suffit : les vignerons et entreprises attendent un calendrier qui les rassure. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Maintenant il faut passer à autre chose, avancer sur le travail stratégique de la conquête de parts de marché et la segmentation, travailler les cavistes et la restauration, accompagner les investissements… Il ne faut plus que l’on ne revienne pas sans arrêt sur des mesures obtenues et qui prennent trop de temps à être mises en place. Et nous avons d’autres chantiers à mener, comme l’arrachage différé, que je n’oublie pas, ou les réflexions sur le stockage.

Nous sommes fin mai, il y a encore quelques semaines avant la vendange. Ce ne serait pas responsable de supputer de ce que pourrait être une récolte. Soyons prudents et responsables. La filière avait estimé le surstock à 3 millions d’hectolitres. Le but est d’arriver à 200 millions € de distillation pour assainir ce surstock de 3 millions hl lié à une déconsommation, surtout de vins rouges, dans une situation d’inflation où les consommateurs privilégient l’alimentaire au non-alimentaire.

À nous de nous battre ensuite à l’export, d’être dynamique pour gagner des parts de marché et ne pas arriver à des situations où il n’y a pas assez d’approvisionnement pour certains segments (voir encadré). Et il faut raison garder, nous avons des bassins qui se portent bien : Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Champagne, Cognac, Centre Val de Loire, des zones de Provence et du Languedoc… Il ne faut pas un entraînement général conjoncturel, les situations sont très hétérogènes. Il y a des éléments de perspectives, qui ne doivent pas masquer les difficultés. Il faut répondre à l'urgence de ceux en difficulté de court-termeet se fixer des stratégies de conquête à moyen et long termes.

* : Jérôme Despey précise qu’il y aura une seule souscription pour ces deux phases, avec des sanctions s’il n’y a pas respect de l’engagement.