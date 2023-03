Les moyens de la sortie de crise des vins de Bordeaux remis en débat public

C

e mardi 4 avril à 19 heures, le Collectif Viti 33 organise une nouvelle réunion publique à la maison des vins de Cadillac (la Closière). Après l’annonces officielle ce premier mars d’une future prime à l’arrachage de 6 000 €/ha pour 9 500 hectares en Gironde (sous réserve de rallonge de l’État et de validation du financement par l’interprofession bordelaise), l’objectif de cette réunion est de « revendiquer l’insuffisance des propositions pour l’arrachage et la distillation » indique un flyer, ajoutant que l’évènement se déroulera « en présence des dirigeants de la filière » pour aboutir à des « prises de décision sur l’avenir de nos actions ».

« Ça va ruer dans les brancards. On demandait 10 000 €/ha sans trop de contraintes. Mais avec 6 000 €/ha et des contraintes, il y aura peu d’arrachages » alerte Didier Cousiney, le porte-parole du collectif, qui ne cache pas ses craintes : un accroissement des stocks comme l’arrachage ne va pas être effectif avant la vendange 2023 et que les montants de la distillation sont jugés trop faibles (avec un projet actuel de 75 €/hl pour les vins AOP, soit 670 €/tonneau). Des « insuffisances » qui alimente une lourde lassitude : « tous les jours j’ai quelqu’un qui m’appelle pour savoir où l’on en est, qui n’en peut plus, qui en a ras-le-bol et veut arracher. Il ne faut pas des mesurettes, il s’agit de l’avenir de personnes et de notre AOC » prévient Didier Cousiney.

Tout le monde peut venir

Comme lors des précédentes réunions publiques*, ce rendez-vous sera l’occasion pour tous les opérateurs du vignoble de prendre la parole pour témoigner de leurs situations personnelles et proposer des solutions collectives. « Tout le monde peut venir » invite Didier Cousiney, concluant : « je voudrais me tromper, mais on va vers une catastrophe si rien ne bouge ».

* : Après une première réunion le 13 juin 2022 au Pian-sur-Garonne, des rendez-vous publics se sont enchaînés fin 2022, du 8 novembre à Camiran au 28 novembre à Planète Bordeaux, pour aboutir à la manifestation du 6 décembre à Bordeaux. En 2023, une réunion a eu lieu ce 27 février au Pian-sur-Garonne.