L’Entre-deux-Mers passe au rouge pour hiérarchiser les vins de Bordeaux

e pas produire plus de vins rouges à Bordeaux, mais mieux. C’est l’un des objectifs de la nouvelle déclinaison rouge de l’appellation Entre-deux-Mers : voté ce 7 février par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), le cahier des charges est désormais en cours de procédure nationale d’opposition (pour deux mois). Si le premier millésime d’Entre-deux-Mers rouge sera produit en 2023, sa mise en marché attendra le premier janvier 2025, comme la mise en circulation de l’AOC est fixé au premier janvier de la deuxième année après récolte. Une exigence s’approchant du système des primeurs/livrables des grands crus de Bordeaux et permettant d’assurer un vin à maturité explique David Labat, le président du syndicat viticole de l’AOC Entre-deux-Mers. Qui pointent une volonté globale de « mieux-disance » pour cette nouvelle couleur afin de « segmenter par le haut » les vins rouges de Bordeaux, actuellement en déprise commerciale.

Se voulant exigeant, le cahier des charges limite grandement les candidats à la nouvelle couleur. Si l’AOC Entre-deux-Mers s’étend sur 133 communes entre la Dordogne et la Garonne avec 30 000 hectares de vignes en cépages rouges, sa densité de plantation minimale de 4 500 pieds par hectare limite les surfaces éligibles à 5 700 ha. « C’est sélectif dès le départ » résume David Labat, précisant qu’à cette densité s’ajoute des rendements de 55 hl/ha (avec un butoir de 65 hl/ha) « pour obtenir un vin qualitatif, en réduisant la production de litre au pied ». Autre levier de sélectivité de l’AOC, imposer une déclaration d’affectation au 31 mars de chaque millésime.

Assemblage obligé, copeaux et thermovinification interdits

Reprenant les dispositions en la matière de l’AOC Entre-deux-Mers en blanc, sa déclinaison rouge impose un assemblage : avec au moins deux des cépages principaux (70 % de cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec, merlot et petit verdot), voire le cépage accessoire (carménère). « L’ADN de Bordeaux, c’est l’assemblage » pose David Labat, qui y voit une richesse face aux enjeux du changement climatique. Autre parti-pris technique : l’interdiction de la thermovinification et de l’usage de copeaux*. L’objectif étant d’associer à cette nouvelle identité la production de vins structurés : « nous avons un nom de famille, Bordeaux, nous voulions un prénom en rouge » souligne le président de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG).

Devant permettre une valorisation des vins rouges (cible de 9 à 15 euros en prix de vente consommateur), l’AOC Entre-deux-Mers rouge ne compte pas s’arrêter avec la volonté de développer des crus, via les Dénominations Géographiques Complémentaires (DGC). S’il existe actuellement une DGC territoriale en blanc (Haut-Benauge), l’ODG souhaiterait se doter d’un cru Bastide qui soit géographique et qualitative. Souhaitant monter toujours plus en gamme, David Labat espère des avancées rapides : « on nous disait que ça allait prendre 20 ans, mais nous avons réussi à obtenir en deux ans l’extension au rouge. Il faut aller vite, nous en avons besoin pour sortir par le haut » indique le président du syndicat viticole, saluant la mobilisation et l’efficacité des services de l’INAO pour « répare l’oubli » du rouge à la création de l’AOC Entre-deux-Mers en 1936. Un projet qui était soutenu par le défunt André Lurton, promoteur invétéré de l’Entre-deux-Mers souligne David Labat. L’ODG travaille désormais à la création d’une plateforme de marque pour finaliser un plan marketing d’ici 2025. « On ne part pas au vent sans belles voiles » conclut le président de l’AOC.

* : « L'emploi de morceaux de chêne dont la granulométrie est inférieure à 5 centimètres est interdit après écoulage des vins » indique le cahier des charges.