Côte à côte du Rhône

Vigneron Le 10 mars 2023 à 17:44:45

@Patrick, il y a quelques années en arrière le marché était faste, il y avait beaucoup de demande, il fallait produire beaucoup de volume, le négoce achetait en grande quantité, les consommateurs étaient là, et les vignerons produisaient. Où est le mal ? La situation s'est retournée depuis. Pas sur que le vin de cépage soit beaucoup valorisé... L'Etat Français tire une balle sur son propre patrimoine viticole que le monde entier convoite! On ne peut pas faire de publicité, on nous bassine que l'alcool est dangereux dès le premier verre, et à côté de cela on voit fleurir partout des boutiques vendant du CBD, elle est belle la France!

BIDAUT Le 10 mars 2023 à 17:24:20

Bonjour, voilà encore un vignoble qui n'a pas su s'adapter au marché, on plante de la vigne sans réfléchir et puis quels que années après on demande des subventions à Bruxelles pour arraché . c'est simple mais il faut pas oublié que ce sont nos impôts, (vos impôts) qui paye la mauvaise gestion de vos exploitations. peut-être quand réfléchissant un peut plus vous n'en seriez pas là. Peut-être faudrait-il ce penché sur la question: pourquoi le consommateur ne boit plus ce type de vins, pourquoi ce tourne t'il vers des vins de cépage par exemple. certains vigneron l'on compris et il sans porte mieux. bon sur ce je vous laisse mais réfléchissez. Cordialement Patrick