Ouverture de l’aide régionale à la reconversion des vignes bordelaises arrachées

Dara Le 10 mars 2023 à 09:16:38

Devinez qui a soit-disant voulu " relancer le vignoble ? ... avec des investissements insuffisants et sans imposer une main d oeuvre francaise mieux payée . Il faut aussi interdire les importations... mais non, de la com... Signaler ce contenu comme inapproprié Devinez qui a soit-disant voulu " relancer le vignoble ? ... avec des investissements insuffisants et sans imposer une main d oeuvre francaise mieux payée . Il faut aussi interdire les importations... mais non, de la com...

VignerondeRions Le 10 mars 2023 à 08:33:13

L'art de communiquer... La région va donner de l'argent, mais moins que le surcoût engendré par les exigences de cette dernière... Bref nius serons encore les dindons. Nous avons besoin d'une juste rémunération de notre travail, nous n'avons pas besoin d'activité supplémentaires, nos semaines font déjà bien plus de 35 h. Un atelier supplémentaires c'est encore une charge de travail, et pas forcément de rémunération. Je ne sais plus comment il faut le dire, pour qu'ils arrivent à comprendre. On va faire 5 Ha d'huile d'olive, de noisettes ou de boeufs (il faut de l'eau pour les 2 derniers) et ça va nous permettre de dégager un salaire, éponger les pertes faite sur la vignes. Ils sont vraiment trop fort, c'est sur que sans eux nous n'y serions jamais arrivé. Signaler ce contenu comme inapproprié L'art de communiquer... La région va donner de l'argent, mais moins que le surcoût engendré par les exigences de cette dernière... Bref nius serons encore les dindons. Nous avons besoin d'une juste rémunération de notre travail, nous n'avons pas besoin d'activité supplémentaires, nos semaines font déjà bien plus de 35 h. Un atelier supplémentaires c'est encore une charge de travail, et pas forcément de rémunération. Je ne sais plus comment il faut le dire, pour qu'ils arrivent à comprendre. On va faire 5 Ha d'huile d'olive, de noisettes ou de boeufs (il faut de l'eau pour les 2 derniers) et ça va nous permettre de dégager un salaire, éponger les pertes faite sur la vignes. Ils sont vraiment trop fort, c'est sur que sans eux nous n'y serions jamais arrivé.