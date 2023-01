La filière vin

P

our Jérôme Bauer, le président de la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC), la priorité politique de ce début d’année 2023 « est la gestion du potentiel de production, par la distillation ou l’arrachage, y compris l’arrachage différé. Même si l’on sent que cela devient de plus en plus compliqué. »

Portée depuis le printemps 2022 par Bordeaux, la demande d’un dispositif d’arrachage primé se heurte en effet à des difficultés réglementaires, l’Union Européenne n’autorisant plus d’aides à l’arrachage définitif, et l’alternative d’aides régionales ne résolvant qu’une partie des demandes (avec des arrachages pour reconversion à d’autres cultures). Fixé ce 26 janvier, « on attend le prochain rendez-vous [des représentants de la filière] avec le ministre de l’Agriculture pour voir ses propositions » espère Jérôme Bauer, pour qui « il ne faut pas se résigner. On a vraiment des appellations dans la tourmente, où il y a des problèmes humains gravissimes. On ne peut pas rester dans le flottement. Cela fait des mois que ça n’avance pas d’un iota. »

Arrachage temporaire

Portée depuis l’automne dernier par les Côtes-du-Rhône, la demande de réexaminer le dispositif d’arrachage temporaire est soutenue par la CNAOC. « Nous nous sommes penchés dessus il y a quelques années, mais avons eu un refus pour impossibilité réglementaire européenne. Ça vaut le coup de s’y repencher » explique Jérôme Bauer. Alors que les marchés se développent sur les vins blancs, la demande de l’AOP Côtes du Rhône de replantation différée pour blanchir sa production « serait un outil permettant d’avancer à petits pas sans déstabiliser les marchés existants. Bénéficier de l’arrachage temporaire permettrait de fluidifier la situation » pointe le président de la CNAOC. « Il faut remettre le dossier sur la table. Même quand il y a une impossibilité réglementaire, on peut modifier un acte délégué. La Commission Européenne doit répondre par un dispositif exceptionnel à ces problématiques structurelles » déclare le vigneron alsacien.