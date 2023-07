Arrachage sanitaire pour 9 251 ha de vignes à Bordeaux

Hype

Le 20 juillet 2023 à 12:46:52

Des primes d'arrachages et de distillation sans réformes, c'est l'assurance de retrouver la meme situation dans les années à venir. A terme, le vignoble français se résumera à quelques appellations de prestige. Au rang des mesures minimums, il y aurait la réforme en profondeur des Syndicats d'appellation et de leurs mécanismes opaques de fonctionnement qui finissent par desservir les intérêts des vignerons au profit de quelques uns, la diminution massive des exigences administratives, notamment comptables (un domaine d'un trentaine d'hectares frise les 10'000.- euros de frais de comptabilité par année, sans compter les heures de travail de préparation!), baisse massive de la fiscalité (l'impôt foncier pour le meme domaine dépasse les 15'000.- euros par année), simplification massive du droit du travail (un licenciement justifié pour faute grave vous coutera, malgré votre victoire, 3 ans de procédure, des centaines d'heures de travail (audiences, avocat, administration des pièces et des preuves, des centaines de page de documents). On ne parlera même pas de la PAC dont les règles changent chaque année au détriment des viticulteurs, des PCAE d'une incroyable lourdeur et finalement souvent sans le moindre centime pour le vigneron qui aura oublié une virgule dans les centaines de pages du processus....Vous en voulez encore? On pourrait en écrire un livre en deux jours! En tous les cas, mes enfants n'en veulent plus du tout et s'envolent pour Londres, San Francisco ou Mendoza....Ah! si seulement j'avais leur âge.....