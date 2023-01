Les vignerons bordelais gagnent moins que le SMIC

D

es chiffres et du mal-être. En Gironde, 70 % des agriculteurs ont un revenu inférieur au SMIC en 2021 (soit 16 236 euros net sur 12 mois) d’après les récentes conclusions de l'Observatoire régional de la santé économique des exploitations agricoles de Nouvelle Aquitaine, dévoilé ce 15 décembre par la Chambre Régionale d'Agriculture. Se basant sur des données de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), « l'extraction des revenus uniquement des viticulteurs n'a pas pu se faire, mais ceux-ci représentent 80 % environ des agriculteurs girondins » précise Philippe Abadie, le directeur du pôle entreprises de la Chambre d’Agriculture de Gironde. 34 % des 6 495 exploitants agricoles girondins affichent même un revenu négatif*, quand ils étaient 23 % en 2018 ajoute Philippe Abadie (voir graphiques ci-dessous), notant que « c'est quasiment le double de la plupart des autres départements de Nouvelle Aquitaine ».

Pesant sur les trésoreries et le moral, la crise commerciale des vins de Bordeaux touche donc la majorité des domaines du premier département viticole français. Dont les vignerons ne dégagent pas un revenu décent malgré un travail quotidien d’amélioration de leurs pratiques environnementales (de l’agroécologie aux conversions bio) et d’adaptation face aux aléas climatiques (gels de 2017 et 2021, mildiou de 2018 et 2020, grêle et sécheresse du millésime 2022…). Si le décalage temporel inhérent au traitement statistique ne permet pas d’avoir les dernières données de 2022, on peut déjà avancer que la situation économique des exploitations viticoles ne peut que se dégrader au vu de leurs difficultés de mise en marché. Loin des 5 millions d’hectolitres de vin produits en moyenne, seulement 3,8 millions hl de vin seraient commercialisés sur l’année 2022 d’après les dernières prévisions du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), qui a suspendu la publication des cours du vin en vrac et demande des aides à l’arrachage pour 10 000 hectares de vignes excédentaires. Afin d’éponger 300 000 hl de vins ne trouvant plus de marché et 200 000 hl « vendus désormais à des prix non rémunérateurs » annonçait récemment Allan Sichel, président du CIVB.

Dans l’orange ou le rouge

Autre indicateur de la santé financière dégradée des exploitations girondines, leur ratio entre annuités d’emprunt et Excédent Brut d’Exploitation (EBE, le résultat disponible après paiement des charges). « Le ratio annuités/EBE indique la capacité de l'exploitation à faire face à ses échéances et à rémunérer le chef d'exploitation. Il est considéré par les organismes de gestion et les banquiers qu'un ratio supérieur 60 % indique une entreprise dans l'orange ou le rouge quant à sa solidité financière » indiquent les Centres de Gestion Agricoles de Gironde. Sur un échantillon de 1 000 viticulteurs bordelais, ce ratio au-delà de 60 % est passé de 34 % en 2018 à 43 % en 2021 (et même de 32 à 47 % dans les seules Côtes de Bordeaux).

Après la manifestation vigneronne et la création d’une cellule de crise en décembre dernier, les viticulteurs en difficulté financière peuvent se faire connaître en ligne auprès de la Chambre d'Agriculture avant le 15 janvier. « Il s'agit d'identifier les viticulteurs souhaitant arrêter totalement leur activité, et ceux désirant diminuer la surface en vigne et à la recherche d'un projet de diversification ou de reconversion agricole. Les retraités ou propriétaires bailleurs ayant perdu leur fermage sont également concernés par ce recensement » ajoute un communiqué.

* : Au niveau national, le dernier rapport présenté ce 15 décembre à la Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation indique qu’en 2021 « toutes orientations confondues, 3,4 % des exploitations ont un EBE négatif, soit 1,8 point de moins qu'en 2020. Cette proportion est trois fois plus élevée parmi les exploitations viticoles (10,7 %). » En conséquence, le niveau moyen d’investissement des exploitations viticoles a diminué de 4,6 % par rapport à 2020. Nationalement en 2021, l’EBE moyen par équivalent temps plein non salarié est de 75 629 € en viticulture (contre 68 904 € pour l’ensemble de la ferme France). Le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) moyen par équivalent temps plein non salarié est de 50 435 € en viticulture (contre 43 421 € pour la ferme France).

