35 000 hectares de vignes en péril à Bordeaux

vec 1 500 réponses à son questionnaire de "recensement des viticulteurs en difficulté" (diffusé du 20 décembre 2022 au 15 janvier 2023, en ligne et en papier), la Chambre d’Agriculture de Gironde constate « l’ampleur de la crise que traverse la viticulture bordelaise » dans ses premières analyses consultées par Vitisphere. Représentant 35 000 hectares de vigne, ils sont 1 320 exploitants à se déclarer en difficulté économique, « sur 4 000 exploitations dont le revenu principal provient de la viticulture » en Gironde précise la Chambre. Âgés en moyenne de 51 ans, ces vignerons se trouvent principalement dans les Côtes de Bordeaux, en Entre-deux-Mers et en Médoc/Haut-Médoc.

Dans le détail, 70 % des exploitants sondés souhaitent poursuivre leur activité viticole (en moyenne âgés de 47 ans et 28 ha/exploitation). Si « plus d’une centaine de viticulteurs souhaite rester en production uniquement viticole en réduisant les surfaces [y compris en arrêtant des fermages,] la plupart envisage de se diversifier vers d’autres productions végétales, sans pour autant indiquer des choix arrêtés de la production » note la Chambre, précisant que certaines indiquent des orientations agricoles (arboriculture, notamment oliviers et noisetiers, grandes cultures, maraîchage, chanvre…) ou touristiques (avec le développement de l’œnotourisme). Mais « la fragilité économique de ces exploitations pose la question de leur capacité à investir dans une autre filière. La réussite de leur projet passera par un accompagnement adapté » prévient la Chambre.

Arrêt d’activité

Sur les 1 320 domaines en difficulté, 23 % souhaitent arrêter toute activité agricole (60 ans pour 19 ha/exploitation en moyenne). « 98% de ces viticulteurs n’ont pas de repreneur » rapporte la Chambre, notant que « 66 % souhaitent prendre leur retraite » et « 34 % envisagent de se reconvertir dans une autre activité (hors agriculture) ».

Parmi les autres réponses, la Chambre rapporte 130 retraités possédant des fermages impayés (pour 1 245 ha), mais note la faiblesse de l’échantillon par rapport à la population qui serait concernée.