Du calcium en renfort contre le botrytis de la vigne

irecteur du vignoble de château Pichon Baron, à Pauillac (Gironde), Aymeric Hervy est un utilisateur convaincu des engrais foliaires à base de calcium pour lutter contre le botrytis. « Nous appliquons de l’Initial. Ce produit complète et renforce l’action des antibotrytis à base de micro-organismes que nous utilisons. Grâce à cette stratégie, nous limitons l’influence du botrytis à l’approche de la récolte. »

Dans l’Hérault, Aurélien Greuzard, chef de culture au domaine de Preignes-Le-Vieux, à Vias, emploie régulièrement du nitrate de calcium en fertirrigation. « Nous avons moins de botrytis, particulièrement sur le viognier dont les grains ont tendance à éclater ou à flétrir lorsque les conditions sont défavorables. Nous avons également relevé un effet protecteur sur pinot et chardonnay. »

Un rôle essentiel lors du grossissement des baies

« Le calcium a un rôle essentiel au moment du grossissement des baies. Il forme des ponts calciques au moment de la division cellulaire, explique Guillaume Desperrières, directeur général du cabinet d’analyses et de conseils SRDV, dans l’Aude. Les vignes peuvent en manquer à la suite des stress hydriques car ceux-ci freinent son absorption. Nous préconisons des apports foliaires à nouaison et à fermeture de grappe, en particulier sur les vignes très chargées dont les baies seront plus longues à mûrir. Ces apports, sous forme d'oxyde ou de chlorure, permettent de mieux protéger la future récolte jusqu’à la maturité optimale. »

Mais les effets attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Thierry Belorgeot, vigneron à Noé-les-Mallets (Aube) en a fait l'expérience. Il a testé du calcium chélaté il y a quelques années, appliqué à la fleur et à la véraison. « Je n’ai pas constaté de différence significative sur les symptômes de botrytis, qui étaient très peu présents cette année-là. Mieux vaut soigner le palissage pour aérer la végétation et rogner assez court. »

Dans l’Hérault, Aurélien Greuzard a lui aussi été déçu d'un engrais foliaire calcique. « Par rapport aux témoins, nous n’avons pas constaté de différence notable à la vigne, ni dans les analyses pétiolaires. Mais l’apport de calcium sous forme de nitrate en fertirrigation s’est révélé plus efficace, en complément d’un ou deux antibotrytis conventionnels pour sécuriser la récolte. »

"Ce n'est pas un antibotrytis"

Responsable du marché appro vigne chez Cérèsia, en Champagne, Josquin Lernould propose un engrais contenant du calcium chélaté, tout en se montrant prudent quant à son efficacité contre la pourriture grise « Ce n'est pas un antibotrytis. Son action vient en complément d’antibotrytis de biocontrôle, comme Armicarb et Mevalone, et de la prophylaxie », prévient-il.

Sébastien Rieublanc, responsable technique R&D chez CIC-Nau, en Nouvelle-Aquitaine, propose lui aussi des engrais foliaires contenant du calcium. « Je conseille le chlorure ou le sulfate de calcium micronisé, en plusieurs passages de la fin de la nouaison à début véraison, en complément d’un effeuillage sur une face et de la suppression des entrecœurs. On arrête au plus tard début véraison car, après ce stade, la vigne n'absorbe plus le calcium. Grâce au calcium, des vignerons se passent d’antibotrytis sur les parcelles peu sensibles, lorsque la pression est faible. » Sébastien Rieublanc met en avant un autre atout du calcium : « Il influe sur la pression osmotique des cellules et aide la vigne à mieux faire face à la chaleur. »

Sébastien Rieublanc,responsable technique R&D chez CIC-Nau (crédit photo DR)

« Contrairement aux antibotrytis de synthèse, qui pouvaient ralentir la maturité phénolique, les produits de biocontrôle et le calcium n’agissent pas sur la maturation », ajoute Aymeric Hervy de Château Pichon Baron. « Le calcium n’a pas d’effet sur la maturité », confirment Guillaume Desperrières, Sébastien Rieublanc et Josquin Lernould. Et question coût, « les engrais foliaires avec du calcium ne sont pas très chers, entre 10 et 17 €/ha par an », précise Sébastien Rieublanc. « En fertirrigation, le nitrate de calcium nous coûte 30 €/ha/an », note Aurélien Greuzard. En engrais foliaire, les techniciens que nous avons contactés recommandent plusieurs applications, réalisables avec un traitement fongicide, à petites doses, « entre 2,5 et 3 kg/ha sous forme WG, entre 2 et 3l/ha en liquide », indique Sébastien Rieublanc.