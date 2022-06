5 Ã©quipements oÃ¹ investir pour l'avenir de sa production vitivinicole

L

a guerres aux émissions polluantes des machines et au gaspillage

Le front mondial antipollution renouvelle l’offre en tracteurs interlignes plus propres. Fendt 200, Same Frutteto, New Holland T4, Landini Rex 4, Claas Nexos, Massey MF3, etc. tous les nouveaux modèles présentés dans le nouveau hors-série la Vigne répondent désormais à la norme dite "Stage V". Bien souvent, au-delà de 80 chevaux, les systèmes antipollution seuls ou associés FAP, DOC ou encore EGR ne sont plus suffisants. La réduction catalytique sélective, dite SCR, fait une entrée remarquée. En achetant un tracteur neuf de gamme renouvelée cette année, vous ne couperez donc certainement pas à faire le plein d'Adblue. Si les nouveaux modèles peuvent moins consommer, il faudra compter avec cette dépense supplémentaire, sans oublier la hausse de prix appliquée par les constructeurs.

Stop aussi au gaspillage ! De nouveaux acteurs proposent d'auditer vos consommations énergétiques à la vigne et à la cave. Dans nos pages, Lowatt traque les pertes énergétiques.

Sus aux herbicides et à la dérive

Si la corde enserre la gorge du bidon de glyphosate, la chaise sur laquelle il se trouve n'est pas encore poussée. Sa fin annoncée reste cependant dans tous les esprits. Ainsi, les constructeurs rivalisent d'imagination pour proposer des outils interceps censés être toujours plus efficaces en suivant mieux le sol (tonte Magnetto ou Actisol) ou en s'approchant aux maximum des ceps avec des configurations originales (disques à plat Boisselet ou Belhomme). Les technologies de rupture comme l'électrocution avec le Xpower XPS de New Holland arrivent même en vigne étroite.

Avec la mise en place des Zones de Non-Traitement (ZNT), la dérive n'est pas en reste. Les développements les plus importants se remarquent pour les panneaux récupérateurs et les descentes face par face. En témoignent le nouveau Panel'jet de Tecnoma, le confinement sur robot Bakus ou encore l'Air-D Control de Pellenc utilisant la technologie PWM de modulation du débit par ouvertures et fermetures très rapides des sorties.

Faire sans main d'oeuvre, et protéger celle qui reste

Autre enjeu du moment, la raréfaction des Hommes dans les vignes. La conséquence est l'explosion inédite de la robotisation et de l'automatisation des travaux. Trektor de Sitia, YV01 de Yanmar, Jo de Naïo, Romax Viti, Slopehelper, Monarch, Traxx d'Exxact Robotics, etc. Il y a les monotâches et les polyvalents, les enjambeurs et les interlignes. Aucune vigne n'y échappe.

Et si d'aventure vous arriviez à fidéliser des salariés, d'autres équipements peuvent les aider à mieux supporter la pénébilité des tâches. Car l'offre en exosquellettes a elle aussi explosé. Dans nos pages, nous relevons pas moins de 9 solutions proposées pour la vigne et la cave.

Affronter le changement climatique

Chaque saison apporte désormais son lot de catastrophes. En premier lieu, le gel. Phénomènes de ces deux printemps, l'offre en chaufferettes à bois s'étoffe. Celle des éoliennes aussi. Elles sont maintenant promises comme moins bruyantes, comme la DS-Eole de Climawiki. Et le climat souffle le chaud et le froid. Les filets d'ombrage tentent de se démocratiser. ils trouvent un autre usage avec la protection antigrêle (Cov'Impact).

Pour mieux utiliser l'eau, les équipementiers et les techniciens de l'information géographique - à l'image de TerraNIS - cherchent à caractériser précisément l'état hydrique de chaque parcelle.

Devancer les goûts des consommateurs et les surprendre

In fine, il faut aussi coller aux attentes des clients et des consommateurs. De plus en plus de matériels arrivent au chai pour sécuriser les vinifications, tels les drains Bucher X Plus, LogiCO2, Purg'ciel ou encore Occion. De vrais Outils d'Aide à la Décision (OAD) viennent accompagner les techniciens de cave dans leurs orientations techniques, comme Sentia par Vinventions, Oenofoss Go, ou plus largement la Winery Platform ou Pellenc Connect. Pour les visiteurs, il faut aussi surprendre dans les caves. Jarres et oeufs se multiplient. l'oenotouriste cherche l'expérience avec la dégustation. Et le client a toujours raison.