Massey Ferguson lance ses nouveaux tracteurs spÃ©cialisÃ©s MF3

u revoir les 3700, bonjour les MF3 ! L'arrivée de la norme antipollution Stage 5 s'impose. Massey Ferguson en profite pour renouveller sa gamme 3700 lancée il y a déjà 5 ans, en 2017. Le constructeur lance ce 20 avril dans le Vaucluse les MF3, des 3700 largement revisités. Il dévoile sous le ciel pluvieux du château Beauchêne, à Piolenc, cette série spécialisée à six versions différentes : vigneron VI, spécialisé SP, fruitier FR, fruitier large WF, surbaissé GE et alpine AL.

Les nouvelles lignes héritées des tracteurs plus puissants et réhaussées de rouge tranchent avec le ciel maussade de Provence. Outre le style, Massey Ferguson élargit la gamme de puissances proposées avec un nouveau modèle de 120 ch maxi - le MF3 115 - disponible sur toutes les versions à l'exception des MF 3GE et MF 3AL. La gamme MF3 fabriquée par Agritalia comprend des modèles cabine ou plateforme, un choix de transmissions dont une nouvelle boite de vitesses 30AV/15AR Eco. Et Massey Ferguson adopte enfin un plancher presque plat sur les VI et SP : il n'y a pas que la pluie pour provoquer un changement d'ambiance !

Sur les nouveaux MF3, le plein d'AdBlue se fait sous le capot. La clim arrive au sein du bloc de refroidissement principal. Tout le système de dépollution est aussi intégré à l'avant du tracteur. Le réservoir de GNR est lui placé dessous.

Deux versions pour le vignoble

Plus particulièrement pour la vigne, les MF3 VI sont pensés pour une utilisation dans les vignobles étroits traditionnels. Cette version compte désormais cinq modèles avec une largeur hors-tout à partir de 1,00 m et une cabine de série de 1,00 m de largeur. Il faut également compter sur les MF 3SP pour les vignobles plus espacés "avec un châssis légèrement plus large et une cabine plus spacieuse de 20 cm" avance Yoann Marchand, responsable communication. Comme les VI, ces SP se déclinent en cinq modèles de 75 à 120 ch, mais avec une largeur hors-tout à partir de 1,26 m.

Des moteurs quatre cylindres FPT de 3,4 litres équipent les modèles de 75 ch et de 3,6 litres pour les puissances comprises entre 85 et 120 ch sur les tracteurs avec cabine et jusqu'à 105 ch sur les modèles plateforme et AL. Tous ces modèles répondent à la dernière réglementation Stage V en utilisant la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) qui utilise de l'AdBlue - le plein se fait sous le capot. Ils possèdent aussi un catalyseur d'oxydation diesel (DOC), une vanne EGR et un filtre à particules à régénération passive (FAP). L'échappement est positionné sous le capot "afin de conserver une excellente visibilité et l'espace nécessaire pour le montage des outils latéraux", précise Yoann Marchand. La capacité standard du réservoir de carburant est de 75 litres, avec en option une plus grande capacité de 100 litres. Les tracteurs spécialisés d'entrée de gamme MF 3 de 75 ch sont Stage V sans être dotés du système SCR.

Niveau d'équipement Essentiel à Efficient

Les tracteurs d'entrée de gamme en version « Essentiel » sont équipés d'une transmission mécanique, d'un système hydraulique à double pompe offrant 93 litres/min embarqués et d'un relevage à commande mécanique. Massey propose en option une transmission avec doubleur Speedshift et PowerShuttle et désormais un contrôle électronique du relevage (ELC). Les versions « Efficient » offrent un système hydraulique à triple pompe délivrant un débit embarqué de 120 litres/min, un relevage arrière à contrôle électronique (ELC), une transmission avec doubleur Speedshift et PowerShuttle ainsi qu'un joystick multifonction et quatre distributeurs électrohydrauliques arrière. Pour l’utilisation combinée d’outils, le nombre de sorties hydrauliques peut être porté à 14 au total. Pour ces "Efficient", des options supplémentaires sont disponibles comme le réglage de l'inclinaison et du déport du relevage arrière contrôlé par joystick. Pour améliorer encore son offre, Massey propose une nouvelle transmission 30AV/15AR Eco permettant de rouler à 40 km/h dès 1 700 tr/min moteur et qui offre cinq rapports sur trois gammes. Le changement de vitesses s'effectue à l'aide d'un levier, positionné sur la console côté droit. Avec cette transmission 30/15, une nouvelle option « neutre pédale de frein » permet d’actionner simultanément l'embrayage et les freins dès que la pédale de frein est enfoncée. Cette option peut se révéler utile notamment lors des travaux répétitifs. Sur les versions Efficient arrivent un débrayage électrohydraulique et un passage des rapports powershift sur le levier de vitesses. En main droite, un joystick donne accès à 3 fonctions électrohydrauliques. A sa base, une molette et un intérrupteur permettent de gérer finement le relevage. Plus à droite, sur l'arrière, (hors photo), un petit joystick permet de régler les chandelles. Pont avant suspendu et cabine catégorie 4 en option Sur ces deux niveaux de finition, le pont avant suspendu ainsi qu'un ensemble relevage avant et prise de force avant viennent compléter l’offre. A signaler aussi, les nouvelles options cabine de Catégorie 4 et feux de travail LED qui sont désormais disponibles d’usine. Placé au centre du tableau de bord se trouve un nouvel écran digital. Celui-ci regroupe l’ensemble des informations liées au fonctionnement du tracteur telles que la vitesse de prise de force, la consommation de carburant ou encore les régimes moteurs mémorisés… Massey signale qu'il offre de nouvelles possibilités comme le réglage de l’agressivité du doubleur Speedshift ou de la rapidité d’engagement des distributeurs sous 3 niveaux chacun. L'électronique fait donc une arrivée remarquée sur les spécialisés MF3. Des tracteurs dont la fabrication en série débutera ce mois de septembre. Mais Massey Ferguson démare déjà la commercialisation. S'il faut s'attendre à des augmentations de prix dans le courant de l'année du fait de la rareté et du cours de certaines matières et composants, le tarif est défini. Pour un MF 3 VI 105, il faudra par exemple débourser 72 000 € HT sans remises ni options en version Essential et 88 000 € en version Efficient. Comme dit le proverbe, pour Massey Ferguson, pluie du matin n'arrête pas le pèlerin.

Les nouveaux MF3 VI et SP lancés de mois d'avril 2022 à Piolenc, dans le Vaucluse, possèdent un plancher presque entièrement plat. Le capot est légèrement plus bas, mais la plateforme cabine gagne 11 cm de plus au-dessus du sol. La refroidissement de la clim est déplacé du toit de cabine vers le bloc situé sous le capot, ce qui occasionne un grain de place pour le conducteur.