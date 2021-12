New Holland Ã©tend le dÃ©sherbage XPower Ã©lectrique Ã  la vigne Ã©troite

L

e courant passe ! New Holland confirme au Sitevi 2021 son engagement dans le désherbage électrique. Le constructeur italien avec sa filiale technologique AgXtend dévoile un prototype d'outil de désherbage électrique Xpower XPN pour les vignes étroites. Montré sur un enjambeur Braud 9070 N, le protoype de 4 modules pour un rang et deux demi-rangs est entraîné par hydraulique, au lieu de la prise de force pour le modèle déjà connu sur tracteur interligne. La génératrice de 36 kW - 50 ch - ainsi alimentée produit un courant alternatif transformé en courant continu. Le courant envoyé est le même : 8000 volts sont fournis aux applicateurs. Montés sur intercep pivotant, ils désherbent sur 40 cm de largeur. Le tout est contrôlé depuis l'écran Intelliview 4 en cabine. En effet, le XPN est intégré au porteur selon la technologie développée pour la polyvalence.

Les électrodes se rapprochent du sol

Toujours en cours, le développement de l'outil s'oriente vers un rapprochement du module d'électrocution du sol. Il s'agit de s'adapter au palissage et à la façon culturale en vigne étroite avec des grappes basses, et ainsi éviter les casses. En outre, à la différence du protype montré au Sitevi, l'électrode en mouvement sur pivot va adopter une forme de U allongé et rigide au lieu de languettes souples. Selon AgXtend, l'objectif est d'avoir le moins de pièces en mouvement, avec le meilleur suivi du sol possible des modules d'application. La vitesse d'avancement de l'enjambeur est la même que celle en tracteur : entre 2 et 4 km/h en fonction des conditions pedoclimatiques et de la densité et diversité d'herbes. Enfin, AgXtend confie que deux solutions d'entrainement hydraulique différentes sont en test. Le constructeur garde encore confidentiels les procédés.

Prometteur, ce protoype pour vignes étroites a obtenu ce 30 novembre un trophée d'argent lors de la cérémonie des Sitevi Innovation Awards. New Holland annonce qu'après une campagne de tests, d'autres essais vont suivre avec une commercialisation planifiée pour 2023, uniquement sur la gamme 9000. Pas moins de 20 machines ont déjà été écoulées pour les vignes larges.