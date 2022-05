La coop du Pouget inverse le sens du cheminement du raisin

C

’est un outil de vinification entièrement remanié que le conseil d’administration de la cave du Pouget a présenté à ses adhérents ce jeudi 28 avril lors de l’assemblée générale annuelle. Résultat d’un plan d’investissement conduit sur trois ans, l’agencement de la cave a été entièrement revu pour rationnaliser les flux.

Pour éviter les nuisances dans le centre du village au moment des vendanges, le sens de la marche de l’outil de production a été inversé de 180 °, les quais de réception ont été déplacés sur un terrain à l’arrière de la cave, dans une zone « apporteurs de raisins » qui comprend un poste avancé automatisé et connecté avec pont bascule et carotteur et une aire de lavage et de gonflage des pneus à la sortie des tracteurs.

Dans une deuxième zone, intermédiaire entre la zone apporteur et les bâtiments historiques, a été positionnée toute l’activité générant des déchets : atelier de pressurage, atelier MPC, cuvier de stabulation des bourbes pour les blancs et les rosés, filtration…. La troisième zone, située dans la bâtisse historique, est entièrement dédiée au stockage des vins finis.

Gain d'efficacité

« Grâce à cette réorganisation, nous allons gagner en efficacité et diminuer notre consommation d’eau et d’énergie. Nous avons démonté 4 Km de tuyauterie. Notre volume mort est divisé par 5, ce qui devrait réduire d’autant notre consommation d’eau », affirme David Reverbel, le directeur de la cave.

La coopérative héraultaise, qui arrivait en fin de période d’amortissement en 2021, a initié cette réflexion dès 2019 avec le bureau d’études Sovini comme maître d’œuvre.

Cette réorganisation s’accompagne d’une modernisation de l’outil de vinification et d’une augmentation des capacités de traitement du raisin : les trois quais de réception, sont capables de recevoir 70 t/h. L’atelier pressoir a été renforcé avec un quatrième pressoir pneumatique (2x450 hl, 1x320 hl, 1x250 hl). Le débit de traitement, tout process confondus, a été porté de 700 à 900-1000t/jour. La cave s’est équipée d’un cuvier triple étage de stabulation des bourbes très basse température entièrement automatisé (température, agitation, durée de stabulation…). L’atelier de MPC 320 t est également tout automatisé.

« La refonte des utilités et les nouveaux équipements (générateur d’azote, récupération de chaleur, variateurs…) doivent conduire à une diminution de la consommation d’énergie », soutient David Roussel, directeur de Sovini.

Un repérage de tous les flux avec QR code

Tous les tuyaux sont identifiés avec un marquage des flux qu’ils contiennent, chacun identifié par une couleur (air, azote, vendange, eau chaude, eau glycolée…). Un QR code sur chacun de ces tuyaux donne accès au schéma de la tuyauterie pour chaque flux.

« C’est un système qui existe dans l’industrie pharmaceutique et que nous avons transféré pour la première fois dans une cave. C’est un outil de repérage pour les opérateurs. Il facilite également la maintenance. En cas de fuite, on peut facilement localiser les vannes d’isolement », détaille David Roussel.

Les travaux de génie civil ont été réalisés sur le 1er semestre 2021 et le transfert des process et équipements a été effectué dès le lendemain des vendanges, si bien que toute l’installation est d’ores et déjà opérationnelle et pourra fonctionner dans sa nouvelle configuration pour les prochaines vendanges.

L’ensemble des travaux représente un investissement de 3,6 M€, pour lequel la cave a bénéficié d’une aide européenne de 1 M€.

Les Trois Grappes compte 260 adhérents qui totalisent 1300 ha de vigne et produisent 110 000 hl par an. La cave est dédiée à la production de vins en vrac, sur cahier des charge, pour le négoce.

