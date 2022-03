Manque de récolte et tension sur les prix limités pour les IGP Côtes de Gascogne

A

lors que les estimations d’impact du gel d’avril 2021 avaient laissé présager jusqu’à 50 % de pertes pour les vins de côtes de Gascogne, les chiffres recueillis par l’interprofession se veulent à présent plus rassurants. « Pour le département du Gers, qui regroupe 90 % des volumes d’IGP Côtes de Gascogne produits, la récolte atteint 1,3 millions hl. C’est 24 % de moins qu’en 2020, 26 % de baisse par rapport à la moyenne quinquennale hors 2021 », situe Alain Desprats, directeur du syndicat et de la section interprofessionnelle des vins IGP côtes de Gascogne. Le volume total des IGP des côtes de Gascogne produites dans le Gers devrait par conséquent atteindre 931 000 hl, en baisse de 20 % par rapport à 2020.

L’été et le début des vendanges 2021 ont été plutôt arrosés en Gascogne, « contribuant à un grossissement des baies qui a contre balancé les effets du gel », souligne le directeur. D’autant que ces conditions de maturation ont abouti à d’excellents niveaux qualitatifs pour les vins blancs, « qui représentent 83 % des volumes produits en IGP côtes de Gascogne », avise encore Alain Desprats. La production des rouges se fixe à 8 % des volumes alors que celle des rosés s’est stabilisée à 9 %, « après avoir progressé de manière continue jusqu’en 2018 ».

Production en hausse des moelleux

Autre tendance de fond notable au sein du vignoble gersois, la production de vins blancs doux et moelleux. Alors qu’elle restait à la marge il y a quelques années, « elle s’est considérablement développée pour atteindre 100 000 hl aujourd’hui. Ils ont du succès en grande distribution (GD) française, au sein de laquelle ils représentent un tiers des volumes de côtes de Gascogne blancs qui y sont vendus », affine Alain Desprats.

Malgré les craintes qu’il pouvait susciter, le gel n’a toutefois pas provoqué de mouvement d’anticipation des contractualisations. « Au 31 juillet 2021, les stocks de début de campagne sont restés dans les standards, soit 42 % des volumes de 2020 revendiqués en IGP », note le directeur du syndicat. La liaison avec le millésime 2021 était sécurisée mais, en corrélation avec la baisse de volume de récolte, une baisse de 10 à 15 % des revendications est anticipée par l’interprofession pour la campagne en cours.

Plus rien à vendre en blancs

Avec des sorties de chais à fin janvier en hausse de 4 % par rapport à l’an dernier, mais en baisse de 2 % par rapport à il y a deux ans, cette campagne avance à rythme correct, « mais les contractualisations des blancs sont en baisse de 21 % à fin février par rapport à l’année précédente, ce qui est en corrélation avec la baisse de récolte. La quasi-totalité des contrats est établie et il ne reste plus rien à vendre en blancs », décrypte Alain Desprats. Le rythme des sorties de chai sera donc étroitement surveillé dans l’optique de tensions d’approvisionnement pour la jonction avec le millésime 2022. Pour stabiliser l’offre, l’interprofession espère une récolte 2022 qui se maintienne dans la normale.

Ce marché du vrac figure l’augmentation du prix des blancs à +19 %, avec des hausses variables selon les cépages. « Mais beaucoup de contrats sont établis en bi-cépages, si bien qu’il est difficile de pointer des augmentations par cépage », avise le directeur. Le cépage majoritaire colombard peut se prévaloir d’une hausse de 18 %, le sauvignon de 24 %, « mais ce dernier ne couvre que 3 000 ha sur les 16 000 ha de superficies de l’IGP, et il n’y a que 700 ha de chardonnay ».

Progression de la grande distribution

Plus de la moitié des volumes de l’IGP (environ 60 %) est mise en bouteilles par les opérateurs de l’aire de production, « mais nos marchés export en bouteilles ont souffert de la crise Covid et du Brexit, avec des pertes de parts de marchés sur le Royaume-Uni. Après une baisse, les marchés d’Allemagne et d’Europe du nord reviennent bien mais il y avait une dynamique intéressante sur l’Europe de l’est qui va se retrouver en difficulté compte tenu du conflit en Ukraine », analyse Alain Desprats. Il sait toutefois que le facteur météo est une variable incontournable dans la consommation de ces pays importateurs.

En revanche, le panel IRI pour la GD française, ne prenant pas en compte les enseignes de hard-discount, affiche des chiffres en progression pour les vins IGP côtes de Gascogne. Les volumes de vins rouges affichent une légère baisse (mais une hausse en valeur), alors que des hausses en volume et en valeur sont enregistrées pour les blancs et rosés en 2021, par rapport à l’année précédente. « Nous constatons ces hausses depuis le début de la crise, avec une progression des blancs bien appuyée par le succès des moelleux », rappelle Alain Desprats.

En légère augmentation depuis cinq ans, la surface du vignoble en production avoisine les 20 000 ha.