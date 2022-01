Les vins AOP et IGP du Sud-Ouest progressent en grande distribution

L

a position des vins AOP et IGP du Sud-Ouest a progressé en grande distribution (GD) au cours des douze derniers mois. Cette évolution positive (+1,5% pour les AOP et + 8,4% pour les IGP), est tirée par les vins blancs, demandée par les marchés alors que le bassin en produit en majorité.

« En volume, les ventes de blancs ont progressé de 9,1 % pour les IGP et 7,8 % pour les AOP. L’IGP Côtes de Gascogne, dont les vins blancs représentent plus de 80 % de la production, a particulièrement fonctionné avec une croissance de 9,8 % en volume et de 15 % en valeur », précise l’interprofession par communiqué.

La stratégie de valorisation opérée par les vins du bassin Sud-Ouest paie, comme l’illustre cette croissance qui se manifeste en valeur plus qu’en volume. « Les AOP affichent, toutes couleurs confondues, un chiffre d’affaires en hausse de 1,5 % alors que les volumes sont en repli de 1,9 %. De leur côté, les IGP ont vu leurs revenus (+ 8,4 %) croître deux fois plus vite que les volumes de ventes (+ 3,6 %) », reprend le communiqué. Le prix moyen des bouteilles suit mathématiquement cette progression.

Persévérance

Sur les 12 derniers mois, le secteur de la GD occupe 47% des ventes d’AOP du Sud-Ouest et 14% des IGP.

Ces chiffres encourageants poussent l’interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO) à persévérer dans le « travail de fond mené depuis plusieurs années, en multipliant les opérations à destination des clients de la GD ». Des opérations auprès des enseignes U et Cora sont engagées en ce début d’année ainsi que 350 journées d’animation tout au long de l’année.