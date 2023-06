Regain de mise en marché directe des vins de Pays d'Oc

F

in mai, le cap des 10 mois de la campagne 2022-23 confirmait une tendance de fond en faveur de la mise en marché directe sur le créneau des vins de Pays d’Oc. « Les sorties de chai du marché du vrac diminuent de 5% par rapport à la campagne précédente quand, dans le même temps, les sorties de mises en marché directes ont augmenté », synthétise Laure Lacombe, responsable du service économique d’Inter Oc. La baisse de sorties vrac est surtout marquée pour les vins rouges (-10%), s’expliquant autant par un ralentissement de marchés récurrents de distribution que par « un retard à l’allumage » des contractualisations, conséquence des bons stocks de début de campagne pour les vins de pays d’Oc rouges et rosés.

« Sur 12 mois glissants, les sorties de chai accusent un retard de -5,7%, principalement sur les vins rouges, répercussion de la baisse de volumes destinés à la grande distribution ou les grandes enseignes de hard-discount en Allemagne », précise Laure Lacombe. Le président des courtiers du Languedoc Louis Servat ajoute également « que la Chine n’a toujours pas redémarré et que l’inflation affecte fortement le marché britannique ».

Belle récolte

Les sorties de vrac au négoce reculent ainsi de quasiment 10% sur 12 mois glissants, pour les trois couleurs, « alors que les sorties de chai directement mises en marché par les caves ont augmenté de 21,6%, toujours sur 12 mois glissants », confirme la responsable du service économique d’Inter Oc. En témoigne d’ailleurs la bonne dynamique de caves très orientées vers la vente en conditionné.

Après une récolte 2021 limitée par le gel de printemps (9,7 millions hl (Mhl) pour le bassin Languedoc-Roussillon), les douanes ont confirmé les 12,6 Mhl de la récolte 2022, supérieure à la moyenne quinquennale (11,5 Mhl). C’est un bond logique de +30% comparé à 2021 et son gel, tout en restant dans les standards de 2020 (+0,5%). Louis Servat rappelle néanmoins qu’en raison des sécheresses et canicules de l’été dernier, les maturités ont été plus difficiles pour les vins rouges de 2022, poussant les marchés à plus d’attentisme, « alors que le beau millésime de 2020 avait permis d’avoir des profils parfaitement en phase avec le marché, et qui se sont par conséquent bien vendus », appuie le courtier.

6,7 Mhl de vins de Pays d’Oc 2022 ont été revendiqués dans les déclarations de récolte. « Sur 12 mois, en fin de campagne, les projections devraient nous mener à 5,6 Mhl de vins de Pays d’Oc certifiés, pour 4,5Mhl contractualisés au cours de la campagne. En début de campagne ces presque 7 Mhl récoltés pouvaient inquiéter au regard des capacités de commercialisation, mais les opérateurs ont procédé à des arbitrages qui alignent l’offre avec les capacités de la demande en vins de pays d’Oc », oriente Laure Lacombe.

Les blancs recherchés

Les 5,3 Mhl de millésime 2022 certifiés en IGP pays d’Oc à fin mai montrent la bonne dynamique de cette campagne, « à un niveau équivalent à la campagne 2020-2021 », confirme Laure Lacombe. Conséquence du gel de 2021, le faible stock de début de campagne des vins blancs a soutenu une dynamique précoce de certifications de ceux-ci, dès le mois d’octobre, et le déclenchement rapide de leurs contractualisations. « La jonction entre les millésimes s’est réalisée très tôt, dès octobre, pour IGP pays d’Oc blancs », valide Laure Lacombe.

Les rosés ont également démarré assez rapidement alors que les bons niveaux de stocks de vins rouges en début de campagne ont amené les opérateurs à temporiser. A fin mai, InterOc précise que plus de 80% des volumes certifiés (en conventionnel) font l’objet d’un contrat de vrac, soit 4,3 Mhl. Tirés par la tension de disponibilité sur les vins blancs, ces volumes contractualisés augmentent de 13,5% par rapport à la campagne précédente mais restent en retrait (-16,3%) par rapport à 2020-21. Si l’effet gel a tendu les prix du millésime 2021, Laure Lacombe note que l’élasticité des prix tend à se résorber au fur et à mesure des millésimes. Les prix de la campagne 22/23 affichent ainsi une baisse moyenne de 7% par rapport à l’exercice précédent, logiquement plus marquée sur les vins blancs (-13,5%), que sur les rosés (-8,5%) et rouges (-5,4%).

Effet de la distillation

Mais la comparaison avec la campagne 2020-21 offre une meilleure perspective. Les prix des vins blancs se sont raffermis (+14,3%) par rapport à 2020-21, n’évoluant pas trop pour les rouges (+3,9%), et pas du tout pour les rosés (-0,6%). Pour la campagne en cours, les prix des vins d’IGP Pays d’Oc s’établissent donc en moyenne à 94,56€/hl pour l’ensemble des transactions enregistrées (3,3 Mhl) : 108,25 €/hl pour les blancs, 91,28 €/hl pour les rouges et 85,16 €/hl pour les rosés. Les volumes de chardonnay dominent les transactions (475 713 hl à fin mai pour un prix moyen de 113,59 €/hl) de vins blancs, alors que c’est le merlot (583 390 hl à fin mai pour un prix moyen de 86,63 €/hl) pour les vins rouges. Le courtier Louis Servat confirme que les prix des IGP Pays d’Oc blancs se sont globalement tenus et qu’à date, à l’exception d’annulations de marchés, il n’y a plus de disponibilités en blancs. « Pour les vins de pays d’Oc rouges et rosés, les bons profils n’ont pas eu trop de difficulté à trouver preneurs mais c’est plus difficile pour les autres. On voit passer quelques échanges sur des cépages rouges entrée de gamme à très bas prix, mais il est évident qu’il y a une attente autour de la distillation pour évacuer les lots les moins qualitatifs », décrypte-t-il.

Il constate que les opérateurs sont passés d’un comportement offensif sur le millésime 2021, « où il fallait se couvrir pour assurer ses volumes », à une attitude plus attentiste, avec des contrats établis au fur et à mesure des besoins de retiraison. « Nous attaquerons la prochaine campagne avec des stocks de rouges et de rosés, mais cela peut évoluer si la météo estivale est favorable à la consommation. Couplé à l’engagement de la distillation, les prix devraient se maintenir », poursuit-il.

Laure Lacombe relève que « les marchés des Pays d’Oc rouges et rosés restent en retrait volumique par rapport à la campagne 2020-21 car les stocks de début de campagne ont donné du temps aux opérateurs ». Le retard volumique est plus important pour les rosés (-25,8%) que pour les rouges (-20%) alors que les blancs sont dans les mêmes temps de passage à fin mai (+3,1%). Si le rythme des sorties ne s’emballe pas dans les deux derniers mois de campagne, « nous devrions revenir à des stocks de vins blancs plus proches de la normale », valide Laure Lacombe.