Les vins de pays d’Oc ont une stratégie pour renforcer leur notoriété

C’est un financement d’un million € voté par le conseil d’administration du syndicat des vins de pays d’Oc, car il faut savoir investir pour savoir vendre », lance Jacques Gravegeal, président du syndicat des producteurs de vins IGP pays d’Oc. A la clé de cet effort financier, le syndicat a annoncé la création d’un pôle notoriété de 3 personnes dédiées au sein du label, afin de « valoriser les actions amorcées à destination du secteur CHR et promouvoir les actions grand public autour des saveurs d’Oc », poursuit le président des vins de Pays d’Oc. Au premier rang de ce nouveau plan très orienté vers le secteur CHR (café-hôtels-restaurants), le retour de la marque Collection, une sélection par un grand jury des plus belles cuvées de vins de Pays d’Oc.

Cette sélection Collection fait son retour après 3 années d’absence depuis la crise Covid, tout en adoptant un nouveau format « adapté aux attentes du marché et des consommateurs avec des vins de saison », explique Jacques Gravegeal. A partir de cette nouvelle édition, Collection se décline en deux sélections printemps-été et automne-hiver. En outre, les jurys de sélection sont annoncés plus « hétéroclites », en intégrant chefs et sommeliers. Le 1er jury de cette nouvelle formule de Collection pays d’Oc s’est réuni en avril dernier pour sélectionner les 34 cuvées ambassadrices de cette 1ère collection printemps-été 2023 (18 blancs, 8 rosés et 8 rouges).

Efforts vers le CHR régional

« 28 de ces 34 cuvées sont en monocépages, confirmant notre identité ‘vins de cépages’. La présence d’alvarinho, de bourboulenc, cinsault rouge, carignan, mauzac, grenache gris et petit verdot prouvent d’ailleurs la créativité dans l’expression de nos producteurs », défend le président du syndicat des vins de Pays d’Oc. Le choix de basculer vers une sélection saisonnière veut répondre aux attentes du marché « notamment du secteur CHR auprès de qui nous effectuons un travail important, en apportant des éléments concrets pour la saisonnalité dans les cartes des vins à laquelle nos IGP Pays d’Oc peuvent largement répondre », appuie Jacques Gravegeal.

Le président du syndicat a en effet insisté sur la volonté de développer la place des vins de pays d’Oc, en particulier auprès du secteur CHR régional « où les vins de pays d’Oc occupent une place moins importante que dans l’offre CHR en région parisienne ». 600 000hl de vins de pays d’Oc ont été écoulés dans le secteur CHR en 2022, l’équivalent de 80 millions de bouteilles, soit un peu moins de 20% des ventes en France. « En période plus difficile, telle que nous la vivons actuellement avec l’inflation, le CHR représente un débouché fiable sur lequel s’appuyer », renchérit la directrice du syndicat des vins de Pays d’Oc Florence Barthès.

Une dégustation de cette Collection sera proposée au grand public le 6 juillet et, d’un autre côté, les ateliers ‘cépage academy’ vont ouvrir une formation gratuite aux restaurateurs du territoire, pour les accompagner dans les propositions et leur compréhension de vins locaux de leur carte.