Un ministre pour finaliser l’arrachage des vignes de Bordeaux et poser la première pierre de l’interprofession de Cognac

Porte-parole du syndicat minoritaire Confédération Paysanne à Bordeaux, Dominique Techer estime dans un communiqué de presse que "non seulement la surface globale à arracher n’est pas suffisante, mais, de plus, les modalités totalement absurdes ont tout pour décourager les candidatures. Les deux tiers des crédits sont destinés à de la "renaturation" : soit un boisement sur 30 ans, soit une jachère sur 20 ans non pâturable, sans récolte de foin possible ! Autant dire que ce sont des ronciers à sangliers qui seront subventionnés ! Et que toutes ces terres ne seront pas accessibles pour de futures installations ! C’est ça le plan d’avenir pour que Bordeaux rebondisse ?"

Et d'ajouter que "le problème de l’ensemble des friches n’est pas traité, soit toute surface qui n’a pas déclaré une récolte en 2022. Va-t-on vers des procédures administratives contre des retraités déjà ruinés et en voie de perdre leurs retraites ?" Pour conclure qu'"à l’heure où la contrainte alimentaire devient majeure, où chaque territoire se pose la question d’optimiser sa résilience alimentaire, n’est-il pas totalement absurde de geler quelques milliers d’hectares de terres agricoles ?"