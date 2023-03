Une cité du Cognac à 18,4 millions €

H

aut devis pour l’eau-de-vie. Représentant un marché de 18,4 millions d’euros, le Bureau National Interprofessionnel de Cognac (BNIC) dévoile ce lundi 27 mars les premières images d’architecte de son futur siège : trois bâtiments pour une surface totale de 6 600 m² sur 15 000 m² de terrain arboré en bordure de la Charente. Accueillant la centaine de salariés du BNIC (services administratifs, juridiques, techniques… actuellement basés aux allées Bernard Guionnet à Cognac), l’Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac (UGVC, actuellement basée à Gensac-la-Pallue) et le Syndicat des Maisons de Cognac (SMC, basé rue Gabriel Jaulin à Cognac), le nouveau siège ne sera pas qu’un lieu de vie institutionnelle, devant être ouvert aux opérateurs charentais, ainsi qu’aux visiteurs (avec un parc et un jeu sur les crus du Cognac).

En réflexion depuis 2015, ce projet témoigne d’un investissement dans le local et une étape pour la reconquête du marché national (2 % des ventes de l’eau-de-vie charentaise). « Après avoir conquis le monde, le Cognac veut réinvestir son territoire et continuer de contribuer à son attractivité et son développement » indique dans un communiqué Christophe Veral, le président du BNIC, ajoutant « pour que le Cognac se retrouve dans les plus beaux lieux, à New York, Shanghai, ou encore Lagos, il faut d’abord que la magie opère ici, en Charente ».

Ère nouvelle

« Longtemps ville repliée sur elle-même, Cognac signe le début d’une ère nouvelle ouverte sur le monde » précise Morgan Berger, le maire de Cognac, ajoutant que « l’installation de ce bâtiment signature marque ainsi la renaissance des quais et l’ouverture de Cognac sur le fleuve Charente ». D’après le dossier de presse, les nouveaux bâtiments sont marqués par « l’ouverture sur la ville et sur le paysage environnant. De grandes baies vitrées offrent des transparences à travers les bâtiments de l’est à l’ouest de la parcelle, du centre de la ville aux rives de la Charente, reflétant l’ouverture de la filière sur le monde. L’identité de l’appellation se retrouve à travers des engravures, des choix de matériaux caractéristiques de la région (pierre, cuivre, bois, verre, inox…) ». Les travaux doivent commencer en septembre 2023 pour s'achever courant 2025.

Première pierre

Eau-de-vie de vieillissement, c’est logiquement « pour les générations futures avec une foi inébranlable dans l’avenir que la filière Cognac posera la première pierre de ce bâtiment dans quelques semaines [en juin] » déclare Christophe Veral. Reconnaissant les incertitudes commerciales actuelles, Alexandre Gabriel, le vice-président du BNIC, note qu’« il y a deux ans, en pleine pandémie, le Cognac battait tous les records d’expéditions. Cette année, la situation économique mondiale est moins favorable et les ventes marquent une inflexion. Mais dans ce contexte, la filière Cognac, toujours déterminée et conquérante, continue de se projeter dans l’avenir. »

Structuré autour de 10 tilleuls octogénaires conservés, le projet veut aboutir à un « lieu sobre et élégant [qui] a été développé par le promoteur Redman qui a confié la conception architecturale à l’agence Wilmotte & Associés Architectes avec l’appui d’A40 Architectes et Sempervirens Paysagistes sur le volet paysage » indique un communiqué du BNIC. Image : © Wilmotte & Associés Architectes/Redman.