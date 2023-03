Recherche et développement durable pour les viticulteurs et négociants de Cognac

R

éunissant ses 20 membres pour la première fois ce vendredi 17 mars à Cognac (Charente), le nouveau Conseil Scientifique et Technique (CST) du Bureau National Interprofessionnel de Cognac (BNIC) se donne pour mission d’alimenter la réflexion en recherche et développement de la filière charentaise pour l’avenir : « décarbonation de la filière, adaptation au changement climatique (avec la question de l’irrigation et de la préservation des ressources en eau) ou encore nouvelles pratiques viticoles (alternatives aux traitements de synthèse, innovation variétale, mesure et amélioration de la biodiversité…) » indique un communiqué. « Tous ces sujets que nous étudierons en concertation avec le BNIC, sont clés pour aujourd’hui et pour l’avenir de nos filières » précise Christophe Riou, le directeur de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) qui prend la présidence du CST.

Se plaçant en amont de la commission technique et développement durable du BNIC (et de son pôle employant 25 chercheurs), le CST réunit désormais 10 scientifiques* et 10 représentants de la filière charentaise (à parité négoce et viticulture). La précédente mouture du CST datait de 2007, avec d’abord 8 puis 12 membres depuis 2018. « L’objectif avec ce CST renforcé est d’aller encore plus loin que les travaux que nous menons déjà, au sein de notre filière avec un enjeu principal : notre capacité collective à innover pour répondre aux grands enjeux de notre époque » annonce dans un communiqué Patrick Léger, vice-président du CST et co-président de la commission technique du BNIC et vice-président du CST.

Nouveau dispositif de financement

La relance du CST est une première étape pour le BNIC avant de s’attaquer au renforcement du financement de son innovation. L’objectif étant « un nouveau dispositif de financement et de conduite de la recherche. Porté par l’interprofession, ce nouveau modèle de financement permettra d’accélérer la transition environnementale de la filière et fera intervenir la viticulture, le négoce ainsi que des partenaires scientifiques et financiers » indique un communiqué.

* : Issus de l’IFV, de l’Institut de la Science de la Vigne et du Vin (ISVV), de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (Inrae), du Conservatoire du Vignoble Charentais (CVC) et des chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine.