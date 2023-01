Les vins sans alcool lorgnent sur le Dry January

N

e pas boire d’alcool du tout au long du mois de janvier, voici le challenge proposé pour la 4ème année en France par les tenants du Dry January. En ce début d’année 2023, les marques de vins sans alcool ne s’y trompent pas en exploitant ce filon prônant une consommation moindre, voire inexistante, d’alcool.

Présente depuis plus de 30 ans sur le marché et se revendiquant comme la « marque historique leader de vins sans alcool en France », Bonne Nouvelle (marque du groupe Cordier by Invivo) « représente 72 % des parts de marché des vins sans alcool pourla grande distribution française », précisait d’ailleurs Bruno Kessler, winemaker en chef du groupe Cordier by Invivo, lors du dernier salon Vinitech. Un marché de la grande distribution française qui avoisinerait les 3 millions de cols pour les vins sans alcool, mais dont les statistiques sont compliquées à établir, par manque de catégorisation précise de ce secteur sans alcool. Bruno Kessler ajoute que « sans efforts marketing particulier, ce marché français connaît une croissance annuelle de +6 %, de plus en plus dynamique ».

Campagne de communication

La marque Bonne Nouvelle saisit donc l’opportunité de ce Dry January et des nouvelles résolutions pour installer une campagne de communication « accompagnant l’essor de cette nouvelle catégorie de vins sans alcool qui séduit de plus en plus de consommateurs », relate un communiqué, ainsi que la présentation de sa nouvelle plateforme de marques. La directrice marketing et stratégie de l'offre de Cordier by Invivo, Sophie Talbot, souligne la dynamique d'un marché du sans alcool qui « a progressé de 7,5% par rapport à 2020, et dont les volumes ont augmenté de 29% en 5 ans, appuyant qu'il ne s'agit pas d'une tendance liée à la conjoncture mais bien d'un mouvement de fond auquel nous croyons fortement ».

Déjà bien implantée dans l’univers des bières, la tendance du sans alcool progresse dans celui des vins « et attire des consommateurs de plus en plus jeunes, à la recherche de nouvelles tendances de consommation », poursuit le communiqué de Cordier by Invivo. C’est ce public plus jeune qui est donc clairement visé par la nouvelle campagne de communication de Bonne Nouvelle, via un concours sur les réseaux, des partages de photos avec la marque et des cadeaux. Cette campagne servira ainsi de tremplin à la présentation des nouveaux packagings de la marque, ainsi que sa nouvelle gamme de cépages, autour des variétés phares chardonnay, sauvignon et syrah. « Cette dynamique prendrait encore une autre ampleur si la législation évolue, permettant de mélanger des sans alcool avec des vins alcoolisés. Cela ouvrirait un large champ des possibles à la production de déclinaisons à 5 %, 6 %, 7 % et alimenter les possibilités de variations de profils de produit et la créativité dans leur élaboration », reprend Bruno Kessler.

Ouvrir nos produits à de nouveaux consommateurs

Se positionnant quant à elle sur un créneau plus haut de gamme pour ses vins sans alcool, la maison Pierre Chavin surfe aussi sur la vague du Dry January, expliquant vouloir « accompagner tous ceux qui souhaitent diminuer ou supprimer leur consommation d’alcool pour de nombreux bénéfices : regain d’énergie, diminution des calories, sommeil amélioré, foie au repos… », vante un communiqué. « Nous réalisons un volume important de vente en janvier », approuve Mathilde Boulachin, fondatrice et dirigeante de la maison Chavin. La 4ème édition de l’évènement en France « apparaît plus suivie et permet d’ouvrir nos produits à de nouveaux consommateurs finaux, mais aussi des non-connaisseurs », ajoute la dirigeante de la maison de négoce languedocienne qui revendique 2 millions de bouteilles toutes catégories confondues.

Se revendiquant « leader du sans-alcool haut de gamme », la maison Chavin, basée en Languedoc, indique réaliser 50 % de son chiffre d’affaires de 13 millions €, dans la catégorie sans-alcool. Proposant une gamme de 8 références de vins, mocktails et boissons sans alcool, ce négoce languedocien se targue également de la présence de ses gammes dans de nombreux restaurants étoilés et palaces. « Nous assumons une stratégie premium de moyen et haut de gamme pour garder le leadership sur ce secteur du premium sans alcool. Nous sommes déjà présents dans 60 pays, pour arriver à terme à 100 et pouvoir proposer une alternative sans alcool pour toutes les tables haut de gamme », poursuit Mathilde Boulachin.