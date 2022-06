Pas de baisse, un rendement à 51 hl/ha pour les vins AOC Côtes du Rhône

P

roposé en baisse à 46 hl/ha par le bureau du Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône, le rendement 2022 des appellations Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages sera égal de 51 hl/ha suite à un vote du conseil d’administration ce 21 juin. Refusant la baisse des rendements, le conseil d’administration reste sur le rendement de base, avec la possibilité de 9 hl/ha de Volume Complémentaire Individuel (VCI) et de bénéficier du Volume Substituable Individuel (VSI).

Actant la décision du syndicat qu’il préside, Denis Guthmuller note toute l’ampleur des incertitudes qui pèse sur ce millésime 2022. « La récolte est potentiellement importante, potentiellement supérieure à nos capacités de commercialisation » indique-t-il, faisant état de projections de l’interprofession prévoyant des stocks équivalant à 11-13 mois de commercialisation pour la prochaine vendange (contre 8 à 9 normalement). Mais « comme partout, on a de vraies disparités : entre des caves en souffrance, qui ne vendent pas, et celles qui manquent de vin, et veulent une récolte complète » pointe Denis Guthmuller, qui relève le manque de visibilité actuelle, face aux conditions climatiques actuellement exceptionnelles.

On navigue à vue

Si la vallée du Rhône n’a pas connu les violents orages de grêle d’autres vignobles, « nous faisons face à une sécheresse comme nous n’en avons jamais connue jusque-là » pointe le président des Côtes-Rhône, soulignant que le potentiel de récolte aussi bien pâtir des blocages de maturité ou des excès d’eau dans les prochaines semaines : « le climat est tellement déréglé qu’on navigue à vue ».

En matière de gestion des possibles excédents (par l’arrachage ou la distillation), « l’AOC Côtes du Rhône ne veut rien pour le moment » rappelle Denis Guthmuller, confirmant être attentif à un possible étoffement de la boîte à outils en cas de besoin. Parmi les sujets interprofessionnels devant permettre de rééquilibrer l’offre et la demande, on trouve le projet d’une réserve (pour « permettre chaque année le blocage d’un volume de récolte s’il y a des déséquilibres de marché ») et la diversification du vignoble vers les vins blancs et rosés (avec un plan collectif d’accompagnement des profils produits et un plan export pour soutenir la promotion face à la déconsommation de vins rouges).