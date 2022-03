Les vins rouges de l'AOC d'Entre-deux-Mers visent le feu vert en 2023

L

e projet d’appellation rouge des vins de l’Entre-deux-Mers avance, pour ne pas dire s’apprête à traverser le rubicond. Recevant ce début février la commission d’enquête de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) attend avec sérénité un rapport indiquant dans les prochaines semaines les points du projet de cahier des charges à préciser. Après des échanges techniques et la dégustation de 35 cuvées ces lundi 7 et mardi 8 février, les vignerons porteurs du projet sont rassurés : « la commission est venue dans le but de voir l’attachement au terroir des vins rouges de l’Entre-deux-Mers. Ces vins existent depuis longtemps. La dégustation organisée a permis le constat d’un caractère commun : la fraîcheur. Sans doute liée à nos terroirs argilo-calcaires » indique Frédéric Roger, le responsable de l’ODG de l’AOC Entre-deux-Mers.

En l’état, le syndicat viticole maintient son objectif d’un premier millésime de vins rouge sous AOC en 2023. Avec de premières commercialisations en 2025, le cahier des charges prévoyant une mise en marché disposition à partir de janvier de l’année n+2 par rapport aux vendanges. Pour se positionner au-dessus des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur dans la hiérarchie girondines, l’AOC Entre-deux-Mers veut également imposer dans son cahier des charges des contraintes viticoles (comme une densité minimale de 4 500 pieds/hectare) et des interdits de vinification (pas de copeaux, ni de thermovinification).

Autres AOC

Devant réparer l’oubli des vins rouges de l’arrêté créant l’AOC en 1937*, cette modification de cahier des charges intéresse d’autres vignobles bordelais. Des idées similaires de création de nouvelles couleurs sous AOC existent en Médoc, avec du blanc pour se diversifier de la dominante de rouge, et en Sauternes, pour reconnaître la production de vin blanc sec qui se développe face aux vins liquoreux. Si la démarche de l’Entre-deux-Mers aboutit, des possibilités s’ouvriront pour créer une identité officielle à des productions affichant déjà leur légitimité et leur historicité.

* : L’AOC Entre-deux-Mers regroupe actuellement 1 600 ha de vignes (soit 30 % des vignes blanches de son aire délimitée), avec 272 producteurs (60 % caves particulières, 40 % caves coopératives). La production moyenne est de 85 à 90 000 hectolitres de vins blancs secs. En rouge, le potentiel actuellement éligible serait de 5 800 hectares. Sachant que la région d’Entre-Deux-Mers produit 85 % de rouges.