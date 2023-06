Inscriptions ouvertes à la distillation de crise,

Albert

Le 23 juin 2023 à 07:21:08

Est-ce que la filière aura appris de sa fragilité, de l'urgente nécessité à revoir sa copie (faire du vin qui a un marché, s'obliger à répondre à un cahier des charges "commercial") et ne plus s'en remettre à un soutien publique pour éponger les erreurs ! .. Jérôme Despey aurait été dans son rôle en oubliant pour une fois le mode "défense" purement syndical. Outre que c'est facile (et lassant), il n'aura pas contribué à placer le monde viticole face à ses responsabilités. On ne peut plus, on ne devrait plus laisser produire des "hectolitres" sans assurance qu'ils auront un "aval".