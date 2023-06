L'arrachage des vignes bordelaises lancée avec boisement sur 30 ans, jachère sur 20 ans ou diversification

Renaud

Le 05 juin 2023 à 15:37:26

La question se pose, en effet, sur ce que veut dire cette nov'langue avec "renaturation". Le diable est dans les détails. Si, si, on le voit bien. D'un autre côté, avec des sols, sans vie car cultivés à nus pendant plus de 1/2 siècle, contenant des taux de plus de 250 mg de Cu, que peut-on faire sinon demander avec humilité et attendre que la nature fasse son oeuvre ? Et ça va prendre du temps, on a de la chance que ça prenne moins que le 1/2 siècle de dégradation humaine. Pour cela, il lui laisser constituer de la matière organique en quantité énorme, sachant que le Cu ne va pas s'éliminer, pas du tout. Donc de la forêt, dont l'exploitation est à échéance moyenne de 30 ans si on veut en faire quelque chose de rentable en bois d'oeuvre, ou alors, a minima, de la prairie dont la paille ou le mulch reste au champ sur une durée conséquente ... plutôt qu'à l'abandon total avec inéluctablement un résultat de "ronciers à sangliers". ça ira peut-être plus vite avec des haies et des semis de prairies de CIPAN ou autres plantes fertilisantes et décompactantes ??? Il faudrait proposer.... même si ça coûte, ... d'autres aides? Quant au pâturage de sols "tartés" de cuivre, gros doute que ça fasse du bien aux bêtes pâturantes, ni du "bon" lait, ni de la viande mangeable. On comprend mieux les actions de primes aux haies, et aux couverts végétaux, etc ... lancés par les grandes maisons de ... Cognac et certains grands noms en Bordelais. La facture du système productiviste de l'ancien monde est là et ça pince fort.