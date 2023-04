Méthode traditionnelle et Charmat ne donnent pas des vins différents

D

es chercheurs de l’université de Rio Grande, au Brésil, assurent que la seconde fermentation donne les mêmes vins, qu’elle soit réalisée en bouteille, selon la méthode traditionnelle, ou en cuve close, selon la méthode Charmat.

Pour arriver à cette conclusion, et mettre à mal l’idée que « les effervescents issus que les vins obtenus à partir de la méthode traditionnelle sont meilleurs », ils ont récupéré un vin de base blanc de chardonnay, riesling et pinot noir à la cave de Chandon de Garibaldi, l’ont stabilisé à froid, filtré, et y ont ajouté 22 g/L de saccharose et un inoculum de levure avant de le transférer soit dans des bouteilles de 75 cl soit dans une cuve verticale de 500 hl mise sous pression et équipée d'un agitateur rotatif.

Les fermentations se sont terminées en 11 semaines. Les vins ont ensuite été laissés sur lies pendant 22 mois.

Lors de leurs analyses physico-chimiques, réalisées à 0, 4, 12, et 22 mois, les chercheurs n’ont pas relevé de grosses différences entre les deux méthodes, seulement un peu plus de succinate de diéthyle, un ester à l’arôme de pomme fraîche, dans le vin traditionnel. Ils ont par ailleurs remarqué que les quelques différences s'estompent au fil du temps.

Dégustations à l’aveugle

3 mois après la mise en bouteille finale, ils ont demandé à un jury de dégustateurs professionnels de discriminer les deux méthodes lors de 369 tests triangulaires. Plus de la moitié s’est trompée.

12 dégustateurs ont ensuite noté à l’aveugle l’intensité de la couleur des vins, leurs différents arômes comme les fruits tropicaux, le floral ou le végétal, leur acidité, leur amertume ou leur persistance.

« Nous n’avons pas pu mettre en évidence de différences statistiques dans les pétillants natures. En revanche, les dégustateurs ont noté différemment les vins dans lesquels nous avions rajouté une liqueur d’expédition. Ils les ont trouvés meilleurs, sans faire de distinction entre les deux méthodes » décrivent les chercheurs, assurant que les deux types d’effervescents peuvent avoir le même niveau de qualité et d'aptitude au vieillissement.