Taïwan, un marché dominé par les vins rouges français

P

etit par la taille, Taïwan n’en reste pas moins « le 3ème pouvoir d’achat d’Asie par habitant, et le 18ème pays importateur de vins français dans le monde », annonce immédiatement Anne Guinaudeau, conseillère Business France basée au sein du petit état insulaire au sud-est de la Chine. Les vins français sont leaders sur le marché taïwanais, occupant 28% des parts de marché en volume, et 54 % en valeur.

Malgré le peu d’espaces disponibles sur l’île de Formose, une petite production de vin perdure depuis l’occupation japonaise entre 1895 et 1945. Une goutte d’eau dans l’océan des 226 millions de litres boissons alcoolisées importées en 2021 par le petit état, soit 1,12 milliard €, dont 10 % des volumes sont occupés par les vins. La production locale reste avant tout concentrée sur les bières, alcools de riz (utilisés pour la cuisine), et alcool de sorgho (alcool fort de Kinmen).

Guide Michelin

L’importation de vins français a représenté 120 millions € (M€) en 2021. « La consommation de vins a progressé de 41 % sur l’île entre 2016 et 2021, notamment en raison d’études favorables de l’université de Taïwan louant les vertus anti-oxydantes des tanins du raisin. Cette perception a également contribué à ce que cette consommation de vin ne souffre pas vraiment de l’épisode Covid-19 », souffle encore Anne Guinaudeau. La conseillère Business France soulignant en outre que cette consommation de vins a bondi de 20% entre 2020 et 2021, soit 18% de plus en valeur.

« Depuis 2018, l’arrivée du guide Michelin sur l’île a également renforcé le développement de la culture gastronomique et du vin. Le guide couvre à présent les 3 villes de Taipei, Taichung et Tainan, accentuant l’intérêt des taïwanais pour les vins. La valorisation des vins est en augmentation car s’orientant sur les vins haut de gamme, tirée par les vins français », ajoute la conseillère Business France. Pour qui souhaite s’installer sur le marché taïwanais des vins, l’accès apparaît relativement facile, mais Anne Guinaudeau souligne la forte concurrence qui caractérise ce marché, « avec plus de 300 importateurs de vins et spiritueux actifs ». Leur grand nombre est lié à leur taille, « car il est très facile d’avoir une licence d’importation, ce donc quasiment tous de petits à moyens importateurs, comme les cavistes ou les supermarchés, qui possèdent tous une licence d’importation », situe encore la conseillère Business France.

Vins rouges

Les droits de douane (10 % pour les vins et champagnes) et d‘accises restent peu élevés et ces importateurs font preuve de dynamisme en n’hésitant pas à se déplacer sur les évènements pour élargir leur offre. « Leur nombre et l’appétence du marché pour les vins entraîne d’importantes sollicitations pour ces opérateurs qu’il est préférable de rencontrer de manière groupée à l’occasion des rencontres que nous organisons. L’idéal reste encore de pouvoir bénéficier d’un relais sur place qui va pouvoir sillonner le territoire et établir une relation de confiance », élargit Anne Guinaudeau.

Le marché taïwanais reste pour l’heure centré sur les vins rouges (79 % des ventes), alors que la demande pour les vins blancs et les effervescents s’agite doucement, mais reste encore trop limitée pour se mesurer de manière effective dans les statistiques. La moitié des volumes de vins français importés concerne les AOC bordelaises, mais la part des vins de Bourgogne les égale presque lorsqu’il s’agit de la valeur de ces importations. « La consommation est très segmentée et essentiellement partagée entre les vins haut de gamme, où les français tiennent le haut du pavé, et les entrées de gamme, qui sont principalement consommés dans les hôtels à l’occasion de banquets où le vin est offert. Ce sont alors essentiellement des vins chiliens, espagnols ou australiens qui dominent ce segment », situe Anne Guinaudeau.

La consommation du vin va en se démocratisant

Si les AOP rouges de Bordeaux et Bourgogne dominent, la conseillère ajoute que les vins de la vallée du Rhône, Alsace, Val de Loire et les IGP s’installent dans une bonne dynamique. Les vins de Champagne sont également recherchés par les importateurs. « Les prescripteurs soulignent énormément les accords culinaires efficaces entre les vins blancs et la cuisine asiatique », glisse la conseillère. Elle souligne également une évolution des modes de consommation du vin à Taïwan, où le travail des importateurs et l’éducation continue des consommateurs ont contribué à amener les bouteilles de vin sur la table du repas. « Deux repas par jour se font hors foyer, et la consommation du vin va en se démocratisant pour proposer du vin à ces occasions et en faciliter la consommation », valide-t-elle.

Côté spiritueux issues de la vigne, la France reste le premier fournisseur de brandies, mais ceux-ci connaissent une chute de -50% ces 5 dernières années, souffrant fortement de la progression des whiskies écossais sur l’île.

Pour en savoir plus sur ce marché, cliquez ici