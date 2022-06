Du jamais bu

L

’école de la vigne n’est pas tendre. Ce millésime 2022 est glaçant, du gel de printemps aux orages de grêle de ce début d'été, étouffant avec sa pousse fulgurante des vignes et sa lourde canicule, éprouvant avec son enchaînement d’aléas brutaux, mettant à mal le moral des vignerons. Il ne manque plus que les nuées de sauterelles et les ténèbres pour compléter le tableau… Le qualificatif de "jamais vu" est souvent contesté dans le vignoble (où l’on en a tant vu, et subi), mais cette idée d’un phénomène inédit par son ampleur semble pertinente quand on regarde la carte des vastes zones grêlées. Aux 7 000 hectares de vignobles touchés cette Pentecôte (dans le Gers, en Gironde, en Roussillon, en Savoie, en Beaujolais et en val de Loire), s’ajoutant les milliers d’hectares ravagés cette semaine à Bordeaux, à Cognac, en vallée de la Loire, à Saint-Pourçain, dans le Mâconnais, dans le piémont pyrénéen, en Bourgogne et Beaujolais, à Cahors, dans l'Hérault... Et les alertes orageuses continuent de menacer les domaines épargnés : sale temps !

L’école de la vigne apprend que tout le dur travail réalisé durant un millésime peut se heurter à de brutaux revers climatiques. Bons vignerons, mauvaise production. Le vin qui devait être produit et ne sera jamais bu pèse de plus en plus lourd dans les performances de la filière vitivinicole. Le changement climatique dérègle la régularité des rendements, et donc les bilans économiques et commerciaux de chaque vignoble. En quelques minutes, tous les efforts peuvent être mis à bas : des vignes étant ratiboisées, comme si elles étaient arrivées en hiver sans que leurs promesses de récolte aient pu porter leurs fruits. D’autres vignobles sont moins brutalisés, du moins en apparence, mais la vision des baies lacérées, brunies et déjà en voie de pourriture avancée n’est pas moins violente. Pour les parcelles passées à côté, c’est une raison de plus pour réussir les vendanges et vinifications à venir, en se formant pour gagner en précision et qualité.

L'école de la Vigne ouvre justement ses portes avec une académie en ligne s’appuyant sur un partenariat entre l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et le pôle vin du Nouveau Groupe de Presse Agricole (regroupant les titres La Vigne et Vitisphere). Sa première formation en ligne est dédiée aux vins rosés, avec les expertises de l’IFV pour monter en gamme et compétence sur sa conduite de la vigne, ses vendanges, ses opérations préfermentaires et ses objectifs de production. Soit des échanges pratiques sur les décisions à prendre lors du processus de fabrication d’un vin rosé moderne et qualitatif. D’autres formations suivront, pour aider la filière vin à compléter et partager ses savoirs. L'école de la vigne continue.