Au moins 7 000 hectares de vignes ravagées par la grêle de Pentecôte

n Gironde, le recensement des dégâts causés par la grêle le 2 juin se termine. « On estime que plus de 1 000 hectares sont touchés avec des pertes supérieures à 30 % » indique Philippe Abadie, directeur du Pôle Entreprises de la Chambre.

C’est dans le Bourgeais, le centre du Médoc, et, surtout, dans le pays Foyen, en bordure de Bergerac, que les dégâts sont les plus importants.

Sur l’autre rive de la Dordogne, la cellule de crise de la Chambre est toujours active. Elle a pour l’heure reçu 22 appels de sinistrés, 7 seulement étant assurés. « Les pertes sont évaluées à plus de 50 % sur 429 ha. 15 sont détruits à plus de 70 %. Les communes concernées sont Prigonrieux, Liorac/Louyre, Preyssignac Vicq, Saussignac, Gageac Rouillac, Lamonzie St Martin, Limeuil, Gardonne, Trémolat, Saint Philippe du Seignal, Saint Sauveur, et Razac de Saussignac » rapporte Amandine Legros, chargée de communication. 40 % des dommages concernent la viticulture.

5 000 hectares détruits en Gascogne

L’orage du lendemain a été encore plus dévastateur. « Environ 5 000 hectares sont impactés dans les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne » atteste Carla Fabri, conseillère à la Chambre du Gers, le département qui cumule sans conteste le plus de pertes. C’est au nord d’une ligne Eauze-Condom et à l’est de Condom que les dégâts sont les plus impressionnants.

En Savoie, la grêle du 5 juin aurait détruit une cinquantaine d’hectares à plus de 100 % sur la Combe, de Montmélian à Fréterive. A la cave de Cruet, bien implantée sur le secteur, 60 autres hectares sont détruits à au moins 50 %, et beaucoup d’autres autour de 30%.

Le 6 juin, c’est dans le Roussillon que l’épisode orageux c’est terminé. « Nous avons entre 100 et 150 ha fortement touchés entre 30 et 80% sur les communes de Passa, Fourques, Tresserre, Trouillas, commente de son côté Julien Thierry, chef de service viticulture de la Chambre des Pyrénées-Orientales. Et autant, sur les mêmes communes, en bordure de zones fortement touchées, avec un niveau de perte estimé entre 10 et 30% ».

La Fédération des Associations Viticoles d'Indre-et-Loire attend encore quelques retours pour dresser l’état des lieux complet des dégâts causés par la grêle du 4 juin à ses adhérents. Les appellations Vouvray, Bourgueil, Chinon et Azay-le-Rideau sont a priori touchées à divers degrés. La tempête a également fait de la casse dans les vignobles de la Vienne.