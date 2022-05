Le château Gassier prend son bâton de pèlerin pour prêcher la diversité des vins rosés

A

vec ses transats, ses oliviers et ses animations de pétanque, « nous sommes vraiment venus avec la Provence ! » pose Paul Alary, le responsable marketing du château Gassier (40 hectares de vignes bio en appellation Côtes-de-Provence Sainte-Victoire), ouvrant ce 12 mai sa boutique éphémère "la boutique rosé" au 15, rue du loup dans le centre historique de Bordeaux. Proposant pendant 10 jours aux consommateurs et professionnels une dégustation gratuite de 6 cuvées, le domaine du groupe Advini compte offrir un moment de détente dans l’atmosphère provençale de son pop-up, tout en proposant une occasion d’éduquer à la diversité des vins de Provence en général et de la Sainte-Victoire en particulier.

« Des vins de Sainte-Victoire ne sont pas ceux de Pierrefeu ou de Notre-Dame-des-Anges » indique Pierre Alary, proposant de déguster la typicité de son terroir, marqué des nuits d’été fraîches, permettant des amplitudes thermiques propices à la maturation des raisins. « Les vins de Sainte-Victoire ne peuvent pas être faits ailleurs » souligne Magali Bérengère, la responsable du développement commercial du château Gassier, pour qui la possibilité de passage en cru de la dénomination géographique complémentaire serait « une reconnaissance méritée » de la qualité des vins produits.

Soutien aux prescripteurs

Si le château Gassier produit une gamme de vins rosés d’apéritif, la propriété propose également des cuvées premium avec un élevage en barriques : « ce sont des rosés de gastronomie. On n’est plus dans l’apéro, il faut oublier tout ce que l’on savait des rosés ! » pose Magali Bérengère, notant qu’il est pertinent d’évoquer les effets du millésime sur les rosés. Faisant partie du discours éducatif porté à Bordeaux jusqu’au 22 mai dans cette boutique pop-up, ces informations seront ensuite portées dans lieux éphémères à Lyon, puis Paris et Marseille (où ce tour de France s’achève le 17 juillet). Avec cette opération (initialement prévue en 2020, jusqu’aux reports liés au covid), le château Gassier compte appuyer ses cavistes et restaurateurs. D’autant plus que ses cuvées premiums, élevés en fûts de chêne, nécessitent un accompagnement par les prescripteurs, pour la désaisonnalisation et la premiumisation de la consommation de rosé.