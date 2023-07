Le mildiou contamine 90 % des vignes de Bordeaux

G

alvaudée, l’expression "jamais vu" semble faite pour décrire le coup de pression exercée par le mildiou ce moite été 2023 dans le vignoble bordelais. Pour les feuilles et les raisins, « ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » comme l’écrivait Jean de La Fontaine dans la fable les Animaux malades de la peste (1678). « De mémoire de viticulteur, on n'avait jamais vu cela : le mildiou n'épargne personne cette année et prend des proportions inégalées » observe dans un communiqué la Chambre d'Agriculture de la Gironde (CA33), « certains viticulteurs ont déjà tout perdu ». Sur le réseau de 86 parcelles de vignes suivies par la CA33, « 90 % des vignes sont touchées, à plus ou moins grande échelle » ajoute l’institut technique, pointant dans la météo « la combinaison chaleur et humidité depuis plusieurs semaines ».

Soumis à une deuxième vague de mildiou, le vignoble girondin semble submergé par cette météo estivale aux conditions tropicales. Un nouveau coup dur alors que les ventes de vins rouges restent poussives (sur le marché français et à l’export), que les campagnes d’arrachage et de distillation n’ont pas encore produit leurs effets (étant en phase de traitement administratif) et que l’abandon croissant de vignes pèse sur une pression sanitaire difficile à gérer (en termes de matières actives et de main d’œuvre). « Les viticulteurs déjà largement fragilisés par la crise économique, assistent désabusés à la perte de leur récolte à venir » résume la CA33, qui appelle de ses vœux des aides aux vignerons touchés par le mildiou.

Réactivité des services

Soutenant avec deux autres députés girondins de la majorité présidentielle une demande de la FNSEA de reconnaissance de l’état de calamité agricole pour perte de fonds d’origine climatique, l’élu Florent Boudié (Renaissance, Gironde) a envoyé une lettre au ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, pour « attirer [son] attention sur la nécessité d’une très forte réactivité des services de l’État pour à la fois documenter et traiter cette demande de reconnaissance avec l’objectif de limiter les inévitables pertes de récolte et de fonds que nombre de viticulteurs devront subir dans un contexte que vous savez dès à présent profondément sinistré ». Car cette pression mildiou « plonge nombre de vignerons et de viticulteurs dans un profond désarroi compte tenu de la multiplication des crises qui ont frappé et continuent de frapper la filière bordelaise » alerte le député de Libourne.

Et si le mildiou pèse sur le vignoble bordelais, il se frappe ce millésime des vignobles de Bergerac, de Gascogne, du Pays-Basque, du Languedoc, de Provence...