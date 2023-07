Situation sanitaire hétérogène dans les vignes du Var

I

l y a dix jours, de gros orages ont touché la région sporadiquement, augmentant ainsi la pression de manière hétérogène dans le paysage varois. Aujourd’hui, bien que la vigne soit au stade fermeture de grappe, voire début véraison pour les cépages précoce comme le Tibouren, l’évolution de la saison n’est pas certaine partout.

Nicolas Garcia, directeur du Syndicat des vins Côtes de Provence explique « C’est une année surprenante au niveau de la météo : nous avons eu un automne et un hiver assez sec et il a commencé à pleuvoir au printemps. Certains secteurs ont comptabilisé jusqu’à 280mm de pluie. ».

En effet les pluies ont été plus disparates sur le Littoral (La Cadière d’Azur, Toulon, St Tropez). Le Centre Var a quant à lui été assez fourni en pluie. Malheureusement certaines zones se trouvant dans le sillon allant de Brignoles jusqu’à Pignan ont été touchés par de violents orages de grêle. Pour certains cela a été catastrophique.

Le Mistral assèche laissant place à une hausse de la contrainte hydrique.

Marjolaine de Renty, consultante viticole pour le Groupe ICV rapporte : « On observe une sortie mildiou depuis dix jours sur Carignan et sur Grenache. Pour le moment il est encore trop tôt pour faire un état des lieux des dégâts. » D’autant plus que le mistral s’est levé asséchant les terres et les vignes. La consultante ajoute « On voit une hausse de la contrainte hydrique sur certaines parcelles. Le syndicat des vins de Provence a d’ailleurs obtenu une dérogation d’irrigation vendredi dernier sur la zone littorale ! »

Elle constate cette année une pression un peu plus importante quant aux vers de la grappe. « Pour le moment on a traité chez certains clients contre Eudémis, et il est possible que nous leur conseillions un deuxième traitement. » explique Marjolaine de Renty. De plus les premiers vols de cryptoblabes ont été observés.