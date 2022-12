Les vins de Provence mettent le paquet sur leur communication en 2023

P

our cibler un public jeune, les millenials notamment, les vins de Provence vont se doter début 2023 d’une nouvelle campagne de communication pour promouvoir leurs vins rosés, ainsi que blancs et rouges. « Son ton est détonnant, on sort des codes du milieu du vin » esquisse Éric Pastorino, le président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Provence (CIVP), qui n’en dira pas plus, si ce n’est que le projet retenu a fait l’unanimité malgré son approche surprenante : « la beauté du visuel a marqué. Ça surprendra surement, c’est fait pour attirer le regard. »

Pour soutenir cette campagne, le CIVP met le paquet sur la communication : digital, presse, panneaux d’affichage… Avec un budget avoisinant le million d’euros, doublé par rapport aux montants annuels habituels. Pour soutenir cette offensive promotionnelle sera lancé le salon Provence Expérience, qui se tiendra lundi 27 et mardi 28 février au Palais du Pharo, à Marseille. Calé en période d’achats, l’événement dédié aux professionnels « réunira 200 vignerons, caves coopératives et négociants des 3 appellations de Provence* » explique Éric Pastorino, qui promet un rendez-vous immersif dans l’art de vivre à la provençale (avec des approches gastronomiques et touristiques). 600 acheteurs et prescripteurs sont attendus. Selon les retours de cette première édition, le CIVP espère pouvoir renouveler le rendez-vous tous les 2 ou 3 ans.

* : Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence.