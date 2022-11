Un vin provençal prend le chenin de la Loire

A

llusion appuyée au révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara, la cuvée Ché lancée par le domaine Les Chancel (Vaucluse) se veut avant tout une référence au chenin qui constitue intégralement cette nouvelle cuvée. « Il y a trois ans, nous avons décidé de surgreffer avec du chenin 1 ha de syrah qui se situait sur le terroir le plus frais du domaine », explique le propriétaire Pierre Chancel.

Sur son domaine situé à Mormoiron, au pied du mont Ventoux, Pierre Chancel définit en effet un secteur de la propriété qu’il nomme ‘le val des blancs’ à l’extrémité duquel se trouvait cette parcelle de syrah plantée il y a 12 ans. Le secteur n’est pourtant qu’à 350 m d’altitude.

Trois passages

« Nous aimons faire des blancs, qui vont maintenant représenter deux tiers de la production du domaine », poursuit Pierre Chancel. Pour lui, son implantation provençale n’est pas un obstacle à produire des blancs frais et tendus « car notre terroir s’y prête, nous donnons donc une orientation toute ligérienne à l’un de ces blancs avec cette cuvée 100 % chenin ». Après un élevage de 6 mois en demi-muids, le domaine Les Chancel lance donc 3 000 bouteilles du millésime 2021 de cette cuvée provençale aux accents du val de Loire, étiquetée en IGP Vaucluse.

« Nous avons récolté en trois passages entre la première et la troisième semaine de septembre 2021. Ces 3 lots ont été vinifiés et élevés séparément pour pouvoir arriver à la fraîcheur et la matière voulues. Seuls les 2 premiers lots ont été conservés pour cette 1ère version de Che », ajoute le propriétaire du domaine Les Chancel. Cette cuvée bio est destinée à la vente directe ainsi que le circuit des cavistes et la restauration.

Pas question néanmoins de nier les effets de l’évolution climatique pour Pierre Chancel, mais plutôt une volonté de mettre en évidence « la possibilité de produire des profils conservant tension et fraîcheur quand le terroir s’y prête », relève-t-il. Pas question donc de marcher sur les plate-bandes de la Loire, mais plutôt un clin d’œil de la part d’un fervent admirateur provençal.