Les vins de Loire par voies et par chenins pendant une semaine

hardonnay, cabernet, pinot… chaque cépage international a son jour dans l’année, supposé susciter nombre d’animations dans la communauté des producteurs ou distributeurs. En s’appuyant sur cette mise en avant de 24 heures, le groupe chenin du Val de Loire a élargi la célébration pour consacrer une semaine entière au cépage emblématique de la Loire. La chenin fan week se tiendra cette année, pour la deuxième année consécutive, du 13 au 19 juin. Au menu : des animations dans les domaines viticoles (randonnées, accords mets-vins…) mais aussi chez les cavistes, très actifs sur cette semaine, ou encore dans des restaurants.

Depuis que l’initiative collective “Fan de chenin” a été lancée en 2019 par les appellations d’Anjou-Saumur, rejointes par les IGP du Val de Loire et une partie des AOC de Touraine (Vouvray, Chinon…), plus d’un millier de chenin fan zones, reconnaissables à un macaron collé à l’entrée des établissements, font partie de la communauté des amoureux du chenin, dont la moitié de cavistes. Au total, pendant cette semaine dédiée, ils sont plus de 250 sites à se mobiliser sur le territoire pour faire vivre le cépage auprès de leurs clients, en particulier, les cuvées vinifiées en sec, même si la diversité de la variété permet de proposer aussi des bulles, des liquoreux, voire plus marginalement des demi-secs.

Destination USA

“Cette semaine évènement fédère nos fans de chenin autour de notre merveilleux cépage à travers des animations, des rencontres et des dégustations. Nous avons toujours plus de participants et espérons, l’an prochain, déployer ce concept aux Etats-Unis”, souligne Philippe Porché, référent du groupe chenin et vigneron à Parnay dans le Saumurois. Très concrètement, le collectif souhaite étendre les chenin fan zones sur New-York et Boston, dans son programme 2023-2025.