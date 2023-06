Irouléguy n’échappe pas à la grêle et au mildiou, le Jurançon s'en sort

L

a grêle a menacé, des trombes d’eau sont tombées, les températures ont augmentées, mais les dégâts restent pour le moment discrets dans le département à l’exception de l’ouest qui a essuyé un violent orage de grêle et souffre d’une très forte pression mildiou.

Christophe Laüt, œnologue et coordinateur chez Les Vignerons du Jurançon raconte « La semaine dernière nous avons eu 2 trois épisodes de grêle qui ont fait des dégâts à Pau, mais qui ont léché la zone de Jurançon. » Il constate une belle croissance et une belle sortie de grappe et un joli potentiel de récolte dans l’aire d’appellation. Cependant, la redondance des pluies et les températures de saison ont été favorables à l’apparition de taches de mildiou dans le vignoble. « C’est un peu compliqué à gérer surtout pour les viticulteurs bio qui sont pour certains à leur 9ème traitement. Cependant, pour le moment, on n’observe très peu de mildiou sur grappe, mais plus sur feuille. » explique l’œnologue. Pas de dégâts de ravageurs à signaler non plus dans le vignoble.

A 100km Irouléguy peine contre mildiou et grêle

A Irouléguy, la situation est plus préoccupante concernant le mildiou. Anne Betbeder, coordinatrice du syndicat des vins d’Irouléguy raconte : « Chez nous le mildiou est très virulent avec des sporulations très fortes aussi bien sur feuilles que sur grappes. Il semble ne pas sécher malgré tous les traitements et poudrages que peuvent appliquer les producteurs… Encore cette semaine nous avons de nouvelles sorties. »

De plus, la zone a été touchée par un violent orage de grêle mardi 20 juin dans l’après-midi. Anne Betbeder évoque des dégâts moyens de 45% sur feuilles et de 40% sur grappes. Les dégâts maximum observés s’élèvent à 70% sur feuilles et sur grappes. « L’orage de grêle s’est étendu entre les communes d’Irouleguy à Jaxu en passant par Anhaux, Ascarat, Ispoure, Saint Jean Le Vieux et Bustince soit 7 communes touchées sur les 15 classées de l’appellation. » précise la coordinatrice.

Grêle et mildiou font du dégât sur les vignes de l'aire d'appellation Irouléguy. Crédit photo : Syndicat des vins d’Irouléguy

Sur les 60 producteurs que comptent l’appellation, 30 sont concernés par les dégâts. « Nous essayons de rester positif par rapport à la récolte à venir. A vrai dire nous étions très positifs lors de la sortie des grappes : elle était belle et homogène. Mais par la suite, avec les attaques de mildiou, la coulure et la grêle nous devenons de plus en plus sceptiques… Il reste quand même que nous avons des stades assez hétérogènes pour le moment donc nous attendons de voir ce que cela va donner maturité... »