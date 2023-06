Bordeaux va fêter le vin et mieux faire connaître ses viticulteurs

«

La fête du vin c’est trois choses : un état d’esprit avec le sens du partage, une fête de tous les publics, un engagement en faveur de l’environnement, mais aussi une responsabilité vis-à-vis de la filière » : ce 25 mai, Brigitte Bloch, présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole a planté le décor lors de la conférence de presse de présentation de cette manifestation annuelle.

De son coté Allan Sichel, le président du CIVB, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, a rappelé que la filière traversait une période difficile et que l’arrachage sanitaire de 10 000 ha était un traumatisme pour les viticulteurs. Dans un tel contexte, « il faut donner envie au consommateur de connaitre les viticulteurs. Il faut le surprendre et lui faire connaitre les différents styles de vins de Bordeaux » a-t-il martelé.

Du coup, pour la première fois, à côté des pavillons des appellations, des viticulteurs seront présents pour donner des infos sur les vins.

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a insisté sur l’aspect engagement environnemental, en indiquant que « Bordeaux fête le vin » était labelisé ISO 20121, la norme ISO des évènements durables.

Ainsi pour réduire et valoriser les déchets produits sur l’événement, plusieurs actions concrètes vont être mises en œuvre : les contenants, couverts, gobelets proposés sur les différents stands seront entièrement compostables. La taille des contenants des plats sera réduite de façon significative et adaptée aux produits. Une « brigade verte » sensibilisera le public à l’importance et au bon fonctionnement du tri sélectif. Les biodéchets seront valorisés avec les Détritivores, les mégots avec Eco-mégot et les huitres avec Coquille.

80 appellations sur 1km

Cette fête du vin dotée d’un budget de 2 M€ (1/3 accompagnement public, 1/3 accompagnement privé, 1/3 vente de pass de dégustation) qui se déroulera sur les quais de Bordeaux, se veut une véritable balade gustative. Sur 1 km c’est un village des appellations, 80 de Bordeaux et de Nouvelle Aquitaine, qui sera à découvrir.

Le négoce souvent pointé du doigt par des viticulteurs en difficulté, aura son pavillon. Y seront présentés des innovations en termes de packaging et de produits (mono cépages, cocktails à base de vins).

Une fête où se mêleront des expériences de dégustation avec l’Ecole du Vin, des concerts, des animations, des spectacles notamment celui des drones, une des nouveautés de l’édition 2023. Mais pas que. « « Bordeaux fête le vin » va irriguer la ville et le département. La fête n’est pas uniquement sur les quais » a indiqué Christophe Chateau, directeur de la communication du CIVB.

De fait une soixantaine de restaurants de la métropole bordelaise vont valoriser les vins en s’engageant à référencer au moins 50% des vins de Bordeaux, soit toutes les AOC de Gironde, dans leur établissement. Les cavistes aussi, soixante-dix d’entre eux, vont participer. Le CIVB leur fournira de la PLV.

Enfin, Allan Sichel n’a pas caché sa satisfaction à l’idée que « Bordeaux fête le vin » revienne à Hong Kong. Les vins de Bordeaux auront leur pavillon du 24 au 27 octobre prochain, au cœur du festival mondial Wine & Dine, une première depuis 2018.