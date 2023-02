Les vins de Bourgueil envisagent un retour dans Interloire

R

etour au domicile conjugal pour Bourgueil ? Ayant demandé son départ en 2009 puis quitté en 2011 l’interprofession des vins du val de Loire (Interloire), le syndicat viticole de l’AOC Bourgueil (1 300 hectares de vignes) étudie une réadhésion. Comme l’indique La Nouvelle République, une réunion d’information s’est tenue ce mercredi 22 février à la maison des vins de Bourgueil pour présenter à une « petite trentaine de producteurs » sur les 120 de l’appellation d’Indre-et-Loire le fonctionnement d’Interloire. Ce dernier ayant évolué sur la décennie, comme l’explique à Vitisphere Jean-Luc Duveau, le président de l’AOC Bourgueil : à la suite de notre départ et celui de Montlouis [NDLA : décidé en 2012 et effectif en 2014] InterLoire s’est réformée [NDLA : en 2015 notamment] a divisé par deux ses budgets, s’est recentrée sur la communication à l’international et a redonné les missions de communications locales et nationales aux appellations*. C’est ce que l’on demandait avant notre départ. »

La principale cause du désamour entre Bourgueil et Interloire portait à l’époque sur la volonté du négoce d’effacer les identités locales pour communiquer sur la bannière du val de Loire indique le vigneron de Touraine. Le site des vins de Bourgueil rapporte qu’en « 2009 L’AOC Bourgueil quitte Interloire : manifestant l’attachement à son terroir et au refus d’une stratégie globale ligérienne axée sur la marque Val de Loire. Les relations difficiles avec le négoce – administrateur d’Interloire – contribue au départ de Bourgueil. »

Relations détendues

Après le divorce, les anciens partenaires se sont progressivement rapprochés. Une phase de normalisation et de coopération poussée par Interloire, proposant des participations à Loire Millésime, à l’étude terroir, à l’opération de promotion du cabernet franc avec huit autres appellations adhérentes (Anjou, Chinon, Saumur, Saint Nicolas de Bourgueil…). « Les relations se sont détendues » résume Jean-Luc Duveau. L’interprofession ayant en ligne de mire une réadhésion, le conseil d’administration de l’AOC Bourgueil vient de demander à son assemblée générale de se positionner.

Contrat de mariage

La décision, ou non, de convoler en secondes noces sera votée ce vendredi 31 mars. Les arguments pour ne manquent pas, le retour à InterLoire donnant accès à des travaux techniques et des données économiques pour piloter l’appellation. Même si le maintien de l’absence de cotation du vin en vrac « ne serait pas très grave » glisse Jean-Luc Duveau. Un enjeu pour cette adhésion est le maintien à 5 euros/hectolitre produit de la Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) pour l’AOC. Interloire demandant 2,5 €/hl à la sortie de chai, le syndicat de Bourgueil diminuerait de moitié son budget : « il faut l’avoir en tête » note Jean-Luc Duveau, indiquant que si les ventes de son appellation se font beaucoup en France, des marchés s’ouvrent à l’international.

Après avoir bénéficié de la distillation de crise en 2021 (pendant la pandémie covid), l’appellation Bourgueil est actuellement sereine commercialement, de petites récoltes ayant maintenu à faible niveau les stocks indique son président.

* : Si la communication sur les indications géographiques est assurée par les fédérations viticoles et syndicats, Interloire reste active sur le marché français avec des études (comme celle récente sur la consommation), la participation à des salons (comme Wine Paris & Vinexpo Paris récemment) et l’organisation d’événements œnotouristiques (comme Vignes Vins Randos).