En France, 28,5 millions de nouveaux consommateurs potentiels pour les vins de Loire

tes-vous plutôt explorateur, hebdomadaire social, expert ou classique ? Telles sont quelques-unes des 7 catégories de consommateurs identifiées par le cabinet Wine Intelligence France, à laquelle InterLoire a commandé une étude visant à mieux comprendre les différents types de consommateurs français de vins du val de Loire.

S’il mise beaucoup d’ambition sur le développement de l’export, le président de l’interprofession des vins du val de Loire, Lionel Gosseaume, ne manque pas de souligner combien « notre attention doit aussi se porter sur le marché domestique français ». Malgré le recul continu de la consommation française, l’interprofession entend donc rester offensive sur le marché national. C’est en ce sens que cette étude a été menée en 2022, permettant ainsi « d’actualiser et affiner la connaissance que nous avons des consommateurs, dans l’objectif d’identifier les cibles de consommateurs les plus prometteuses pour développer les ventes de vins du val de Loire », précise un dossier d’InterLoire.

39 millions de consommateurs

Grâce à plus de 3000 répondants répartis sur le territoire et représentatifs de la composition de la population française, ce travail a abouti à une segmentation en 7 groupes « des 39 millions de consommateurs de vins tranquilles ou effervescents que nous avons aujourd’hui en France », dévoile Jean-Philippe Perrouty, directeur de Wine Intelligence France. Ce chiffre représente 76% des 52 millions d’adultes que compte le pays et cette nouvelle répartition permet de mieux identifier les groupes de consommateurs que « les habituels réguliers ou occasionnels que l’on cite depuis plusieurs dizaines d’années », ajuste Jean-Philippe Perrouty.

La catégorie explorateurs, qui caractérise principalement des consommateurs de 30 à 45 ans aimant le vin pour son goût mais aussi le partage et la convivialité qu’il génère, est la catégorie la plus représentée, 8,1 millions de personnes. « C’est la classe moyenne du vin, plutôt centrée sur le milieu de gamme », rebondit Jean-Philippe Perrouty, « qui génère 28% de la consommation en volume mais 25% en valeur ». Moins fournie (4,3 millions de personnes), la catégorie experts est la plus valorisante pour les vins, générant 27% de la consommation en valeur, contre 22% en volume. « Le dixième des consommateurs pèse le quart de la valeur, dépensant en moyenne un quart de plus que le reste de la population. On les retrouve dans les foires aux vins, chez les cavistes, c’est une population qui s’informe beaucoup et pour laquelle le vin peut aller jusqu’au hobby », relève le directeur de Wine Intelligence France.

Important réservoir

Il y a ensuite la catégorie des classiques, « plutôt âgés et correspondant à un mode de consommation quotidien de vin rouge lors des repas », note Jean-Philippe Perrouty. Encore nombreuse (4,1 millions de personnes), cette catégorie tend néanmoins à disparaître sans être remplacée par une nouvelle génération qui consomme différemment. Les occasionnels (5 millions de personnes) « dépensent quant à eux 40% de plus que la moyenne mais sans régularité », note le directeur Wine Intelligence France. Les rares et les économes sont deux autres catégories importantes, à plus de 5 millions de personnes chacune, mais qui ne s’intéressent pas au vin.

La dernière catégorie est celle des hebdomadaires sociaux (6,5 millions de personnes). Aux côtés des experts et des explorateurs, c’est la 3ème catégorie vers laquelle InterLoire compte stratégiquement se tourner pour conquérir de nouveaux consommateurs à l’avenir. « Constituée à 58% de femmes, la catégorie des hebdomadaires sociaux inscrit le vin dans un rituel social, mais en consomme peu, 9% des volumes. Le vin blanc y est très bien représenté », précise Jean-Philippe Perrouty. Wine Intelligence estime à 3,3 millions le nombre d’hebdomadaires sociaux déjà acheteurs de vins de Loire, et 1,5 millions supplémentaires en potentiel de développement. De la même manière, 1,8 millions d’explorateurs peuvent potentiellement devenir acheteurs de vins de Loire en plus des 4,3 millions déjà acquis. Chez les experts, 3 millions achètent déjà des vins de Loire pour un potentiel réservoir de 1,2 millions de personnes supplémentaires.

3 segments de consommateurs présentant le plus fort potentiel

« Ce sont les 3 segments de consommateurs présentant le plus fort potentiel de développement et de valorisation pour les vins de Loire. Si la segmentation des consommateurs est valable pour l’ensemble des vins français, les conclusions des potentiels de développement ne sont propres qu’aux vins du val de Loire et différentes en fonction des bassins de production », conclut Jean-Philippe Perrouty.

Dans cet exercice de prospective le cabinet de consulting estime que les vins blancs ligériens, qui génèrent actuellement 11,2 millions de consommateurs, pourraient en conquérir presque 9 millions de plus. Les vins rosés pourraient ajouter 6,4 millions de nouveaux consommateurs aux 9,9 millions actuels, et les vins rouges feraient plus que doubler leur score, passant de 7,3 millions à 15,3 millions de consommateurs. 5,2 millions de nouveaux consommateurs pourraient s’adjoindre aux 8,6 millions actuels pour les effervescents. Avec un potentiel total de 28,5 millions de nouveaux acheteurs, le travail de promotion et de communication de l’interprofession du val de Loire à l’intention de toutes ces cibles ne fait donc que commencer !