n 2021, les 360 caves touristiques du vignoble du Val de Loire ont enregistré un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros, soit une augmentation de 24 % par rapport à une année 2020 marquée par les confinements et les restrictions. C’est l’interprofession InterLoire qui recueille et analyse ces chiffres grâce à un outil qu’elle a créé et qu’elle pilote depuis 2008 : l’observatoire de l’œnotourisme en val de Loire, seule structure de ce type à relever d’une interprofession viticole en France.

Malgré un maintien de restrictions sanitaires en 2021, InterLoire met en avant que « ce chiffre d’affaires a retrouvé un ordre de grandeur du même niveau qu’avant crise, c’est même le deuxième plus important de l’histoire du Val de Loire après celui de 2019 ». Si le Val de Loire peut compter sur un millier de caves ouvertes au public, 360 ont été labellisées « caves touristiques du vignoble du Val de Loire ». Cette certification vise à valoriser des caves engagées dans une démarche de qualité pour l’accueil du public, 92 d’entre elles disposant même d’une mention « excellence » qui valorise la qualité de leur offre. Les chiffres de l’observatoire compilent l’activité de ces 360 caves touristiques.

1,6 millions de visiteurs

Cette hausse du chiffre d’affaires 2021 se recoupe avec l’augmentation de 24 % de la fréquentation des 360 caves labellisées. Celle-ci a fortement rebondi pour compter 1,6 million de visiteurs contre 1,2 million en 2020. De manière assez spectaculaire, « 8 caves sur 10 ont affiché en 2021 une progression de leur fréquentation supérieure à 15 % par rapport à l’année précédente », précise un communiqué. Impacté par un nouveau confinement au printemps, le premier semestre 2021 a pourtant affiché des chiffres en deçà de ceux des années d’avant-Covid, « mais les visiteurs ont été au rendez-vous sur l’été, l’automne et la fin d’année, avec des chiffres du niveau de ceux des années d’avant-Covid », détaille un communiqué. L’été confirme son statut de saison phare en regroupant, en deux mois, « le quart de la clientèle annuelle, un pourcentage plus élevé en 2020 et 2021 que lors des années précédentes ».

Même s’il « reste à un niveau inférieur à la moyenne », le nombre de visiteurs étrangers a également progressé par rapport à 2020, constituant 12 % environ du visitorat contre 20 % pour les années d’avant-Covid. « Les raisons sont à chercher surtout du côté de l’absence de la clientèle britannique puisqu’on a observé l’an passé le retour des traditionnelles clientèles belges, allemandes et néerlandaises », valide un communiqué. La clientèle hexagonale provient essentiellement des régions des Pays de la Loire et du Centre-Loire, et d’Île-de-France, « ce qui tend à confirmer que le Val de Loire est le vignoble de proximité des Parisiens ».

103 € par acte d’achat, contre 95 € deux ans plus tôt

Outre la fréquentation retrouvée, 2021 a également été marquée par « un panier moyen maintenu au niveau record de 2020, soit 103 € par acte d’achat, contre 95 € deux ans plus tôt ». Cette progression a été particulièrement marquée au cours de la période printanière, mais trouve certainement son explication principale « dans l’évolution de la consommation de vin à domicile, qui monte structurellement en gamme, mais aussi par une offre oenotouristique qui s’est étendue grâce à de nouvelles prestations », valide un communiqué.

« Visite de caves troglodytiques, survol du vignoble en montgolfière, balades dans les vignes en solex, ateliers gourmands, chambres d’hôtes »…, cette offre élargie est rassemblée sous l’ombrelle des Vignes Vins Randos, ou VVR. « VVR, c’est un grand week-end festif qui, chaque année, réunit plusieurs milliers de participants à travers les vignobles du Val de Loire, depuis Blois jusqu’à Nantes. Le concept : une vingtaine de randonnées gastronomiques guidées par les vignerons au milieu des vignes ouvertes à tous, y compris aux familles », déploie un communiqué.