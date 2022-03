Pas de fÃªte des vins du Muscadet en 2022

A

près l’annulation de l’édition 2020 en raison des contraintes sanitaires, puis la tenue d’une version satellisée et en jauge restreinte en 2021, une mise en pause a été décidée en 2022 par le comité syndical en charge de l’office du tourisme du pays du vignoble Nantais, organisateur des Muscadétours. L’édition 2022 n’aura donc pas lieu, sans, pour l’heure, condamner définitivement la tenue de l’évènement en 2023.

« C’est un coup d’arrêt pour un évènement qui, au fil des ans, avait su trouver un public nombreux et un succès grandissant. Nous ne désespérons toutefois pas que cette annulation ne soit que conjoncturelle et qu’il y aura bien une 10ème édition en 2023 », résume François Robin, délégué communication à la fédération des vins de Nantes. La filière des maraîchers du pays Nantais est même devenue partenaire de l’évènement depuis plusieurs éditions. « C’est devenu un excellent moyen de promotion du territoire du vignoble nantais, réunissant cuisiniers, maraîchers et une quarantaine de vignerons », poursuit François Robin.

Feuille de route à redéfinir

Alors que, dans sa version hors contexte épidémique, l’évènement réunissait chaque année une tablée de 800 personnes sous chapiteau, la fédération des vins de Nantes s’inquiète néanmoins de ce coup d’arrêt, « qui a pris une tournure politique, alors qu’il y a eu de nouvelles équipes dans les municipalités suite aux élections de 2020 », relève François Robin. Au-delà de cette considération politique, la filière vigneronne y voit surtout une « punition, car on évoque une année blanche pour cet évènement, et nous y voyons plutôt une année noire ! », poursuit le délégué de la communication des vins de Nantes.

Vignerons et élus en charge du comité directeur de l’office du tourisme semblent donc se placer sur des lignes discordantes, alors que « la feuille de route de l’office de tourisme est en cours de refonte. C’est en ce sens que les collectivités qui financent ont décidé de cette pause dans la programmation évènementielle sur le territoire de l’office du tourisme», décrypte François Robin. Ce sont en effet la communauté de communes de Sèvre et Loire et la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine qui, à travers leur financement de l’office du tourisme, abondent au budget des Muscadétours, qui avoisine 120 000 €.

Egalement tournés vers la métropole nantaise

Malgré ce coup d’arrêt en 2022, la fédération des vins de Nantes se veut néanmoins optimiste sur la perspective d’un retour de Muscadétours en 2023. Dans le cas inverse, des alternatives pourraient voir le jour dans la mesure où « le pays du vignoble nantais est important car il s’agit de 80 % du territoire de production du Muscadet, mais nous sommes également tournés vers la métropole nantaise, au sein de laquelle existent ou peuvent se développer déjà d’autres animations et ou évènements », valide François Robin