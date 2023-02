La cave roussillonnaise Dom Brial célèbre son centenaire et sa pérennité

L

e 17 janvier 1923... C’est la date officielle de naissance de la cave coopérative historique du Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, « une centaine de vignerons se réunissait à Baixas pour créer un collectif donnant naissance à la cave viticole de Baixas », retrace le dossier édité à l’occasion du centenaire de la cave. Si elle ne se pare pas encore du nom de Dom Brial, la cave acte son lancement, adoptant le solidaire « ensemble, nous serons plus forts » en devise de ce nouveau collectif.

De cet élan initial, la cave a gardé le sens du collectif et mis en exergue la valeur de solidarité, en adoptant, en 1985, le nom Dom Brial, père dominicain roussillonnais, historien, qui légua une rente perpétuelle aux communes de Baixas et de Pia pour qu’elles entretiennent chacune une école pour les enfants les plus pauvres. De fusions en regroupements, la cave s’est aujourd’hui étendue vers les communes voisines de Pia, Saint-Estève ou un peu plus loin à Calces, pour compter aujourd’hui 202 vignerons producteurs qui œuvrent sur 1 700 hectares de vignes. « Notre production varie de 50 à 60 000 hl selon les années, c’est 10 % de ce qui est produit dans le département », commente François Capdellayre, 12ème et actuel président de Dom Brial (depuis 2018).

Prouesse

« C’est déjà une sacrée prouesse d’arriver au centenaire, quand on voit qu’il ne reste que 17 coopératives dans le département. Cela montre néanmoins que ce schéma coopératif présente beaucoup de vertus et permet de traverser le temps », souligne François Capdellayre. Premier producteur de vins de muscats de la région « et du monde », Dom Brial est passé par bien des vicissitudes de conjoncture et de marché et a su adapter ses orientations de production.

« Nous produisons encore 15 000 hl de muscat sur environ 600 ha, essentiellement pour des marchés de négoce et grande distribution, cela a tendance à faiblir et nous ne poussons pas nos vignerons à développer cette production. Pour les vins doux naturels en Rivesaltes, c’est un peu différent car il y a effectivement eu diminution de la voilure, mais le maintien de notre production annuelle de 5 à 6 000 hl est importante dans notre offre commerciale », analyse le président de Dom Brial. La cave, qui a très tôt pris le tournant de la valorisation de sa production en la conditionnant, commercialise annuellement 50 % de ses volumes en bouteille ou en bag-in-box.

Label RSE

10 % des volumes de la cave sont des vins bios mais la gouvernance de Dom Brial n’y voit pas nécessairement une piste de développement essentielle, préférant miser sur son engagement RSE (responsabilité sociétale des entreprises), alors qu’elle fait partie des membres fondateurs du label Vignerons engagés. « Nous sommes labellisés depuis 2007, et nous voyons plus de perspectives dans cet engagement qui prend à la fois une dimension sociétale et environnementale, dans des aspects plus élargis que ce que l’on retrouve dans le bio », défend François Capdellayre.

Alors qu’elle a opéré à une grosse tranche d’investissement en 2011 pour un chai spécifique aux vins rouges haut de gamme, la coopérative Dom Brial « ne produit que ce qu’elle sait vendre », défend son président. Ce marché des vins rouges haut de gamme fonctionne, de même que celui des vins blancs secs en côtes du Roussillon, mais comme pour la plupart des zones d’appellations, c’est le marché des appellations Côtes du Roussillon rouges de cœur de gamme qui montre plus de difficultés.

Attirer des jeunes en installation hors-cadre familial

De la même manière, les enjeux de préservation du foncier viticole, du potentiel de production et de renouvellement générationnel figurent évidemment au menu des chantiers d’ampleur auxquels la cave s’est attelée pour assurer la pérennité de son modèle. « Certains jeunes reprennent les exploitations familiales, mais le vrai défi repose sur notre capacité à attirer des jeunes en installation hors-cadre familial. L’outil coopératif est parfaitement adapté pour les accompagner financièrement, techniquement et dans la recherche de foncier », abonde le président de Dom Brial.

L’accès à l’eau est également au centre des préoccupations alors que la cave a engagé d’importantes économies de consommation pour pouvoir irriguer une partie de son vignoble. Rendant hommage à tous ses prédécesseurs, qui ont adroitement conduit Dom Brial à ce statut centenaire, François Capdellayre met en en avant les valeurs de solidarité et d’humilité qui animent sa structure, se sachant lui-même « simplement de passage » pour laisser à son tour à ses successeurs un outil adapté aux enjeux à venir.