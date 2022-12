Augmentant de 10 % le tarif de ses vins, Jaillance pointe le défi des négociations GD qui s’ouvrent

M

aniant la litote avec bonheur, Guillaume de Laforcade reconnaît prendre la direction de la cave coopérative de Jaillance (230 adhérents pour 1 300 hectares spécialisés dans la Clairette de Die) dans un moment où existent « quelques incertitudes sur l’attitude du consommateur dans un environnement où son pouvoir d’achat est fragilisé ». Soulignant que les ventes de vins effervescents se maintiennent par rapport aux baisses de consommation en Grande Distribution (GD), le successeur de Jean-Louis Berges (qui était en poste depuis 2010 et fait valoir ses droits à la retraite) pointe les 10 millions de cols commercialisés par Jaillance, à 60 % en GD, comme la démonstration de ce rôle à jouer. Pour cet angevin de 43 ans, Jaillance doit tenir de la « marque repère de confiance, avec une qualité stable, qui sécurise l’acte d’achat dans un contexte de forte pression d’achat ».

Déjà fortes en 2022, les tendances haussières des coûts de production et prix de vente va se poursuivre en 2023. Après les renégociations de 2022 dans la GD, le cycle de discussions pour 2023 s’ouvre avec l’enjeu de préserver un couple de volumes commercialisés et de valeur préservée résume Guillaume de Laforcade. Souhaitant « conserver la dynamique de volumes, en maintenant des offres promotionnelles » par exemple, le directeur appelle à « prendre garde dans la construction des tarifs 2023 [pour] équilibrer volumes et valeurs ». Au début des échanges, l’écoute est heureusement présente note Guillaume de Laforcade, faisant état d’une augmentation de tous les postes. Raisin, énergie, salaires, matières sèches : bouteilles, cartons, muselets, capsules… Proposant des augmentations du prix de vente allant de 10 à 12, Jaillance « n’a pas l’habitude de piloter des tarifs à ce niveau » d’inflation. « On sait que le taux de marge sera fragilisé en 2023 » ajoute le directeur de Jaillance, prévoyant un « moment décisif pour les comptes d’exploitation ».

Innover et investir

Dans ce contexte délicat, « il faut redoubler d’idées en 2023 : innover et investir » pose Guillaume de Laforcade, qui prévoit un développement merchandising en GD, un développement sur la Consommation Hors Domicile (CHD*) et chez les cavistes… Et la montée en puissance de la première boisson sans alcool de la cave : bulle de Muscat, un jus de raisin gazéifié sans alcool.

* : Concentrant 60 % de ses ventes en GD française, Jaillance en réalise aussi 20 % à l’export. Le solde se partage entre CHD et B2B (prestation de services pour l’élaboration de crémants, notamment à Bordeaux avec Brouette et en val de Loire avec SVS).