P

our le laboratoire Rolland et associés (basé à Pomerol, Gironde), le changement, c’est maintenant. Ayant renouvelé en 2020 ses actionnaires et dirigeants avec le retrait progressif de ses fondateurs iconiques, Dany et Michel Rolland, l’entreprise utilise depuis la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour se structurer face aux enjeux environnementaux, sociétaux et managériaux. « Nous ne voulions pas faire différent pour changer à tout prix, mais pour nous améliorer au vu des enjeux actuels. La RSE ne concerne pas que les clients, elle touche aussi les fournisseurs, salariés… Il faut se mettre à la page » pose Stéphanie Rolland, la directrice générale des laboratoires Rolland, fille de Dany et Michel Rolland. « Le changement de génération est une transition. Nous sommes toujours à taille humaine, mais le management est moins descendant et familial. La RSE arrive là-dessus pour professionnaliser et structurer » ajoute l’œnologue-conseil Julien Viaud, président et co-actionnaire du laboratoire (250 clients dans 15 pays, pour 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les analyses œnologiques et le conseil technique).

« On parle de management plus participatif, d’optimisation de modes de fonctionnement… Le management joue plus collectif » abonde Stéphanie Rolland, notant l’impact positif d’une réflexion et d’actions RSE. « La démarche existe dans beaucoup de secteur. Dans notre partie de conseil et d’analyse, elle est plus dans l’ombre, c’est assez nouveau. Nos confrères vont s’y mettre. C’est une démarche bénéfique à tout point de vue » souligne-t-elle, ajoutant qu’« en tant qu’acteur du circuit vigne et vin, à partir moment où l’ensemble des acteurs réfléchissent à des actions sociales et environnementales, il est évident que tous les maillons de la chaîne doivent s’y mettre. »

Chaîne d’engagement

« Dans la RSE, il faut une vision de filière. Il ne peut pas y avoir de maillon qui ne soit pas engagé. Avoir une chaîne d’engagement. C’est fondamental » confirme Yann Chabin, consultant RSE suivant le cabinet de conseil. Pour les laboratoires Rolland, l’objectif est de valider sa démarche RSE par l’obtention d’une certification ISO 26 000 en 2023. « Ce sera une reconnaissance de notre travail, mais ça ne s’arrêtera pas là. La certification est importante, mais la RSE est une réflexion qui permet d’avancer » indique Julien Viaud, pour qui le sujet environnemental s’est d’abord concentré sur la gestion des échantillons de vin (traitement des effluents, réduction de la consommation de l’eau pour le nettoyage des échantillons, gestion des produits chimiques…).

Pour le laboratoire, ces effluents se comptent en centaine d’hectolitres de vin et de moût (envoyés à la distillerie) ajoute son président. Avec 34 000 échantillons traités par an, l’entreprise a besoin de 2 000 bouteilles. Rolland et associés reste sur des bouteilles en verre, permettant la réutilisation après nettoyage et le recyclage en cas de casse note Marie-Line Prigneau-Bourgade, technicienne de laboratoire, qui note que les flacons de prélèvement réduisent leur volumen à 18 cl pour diminuer les effluent : « la RSE, c’est de l’amélioration continue » pointe-t-elle.

Réduction des consommations

Pour réduire les consommations en électricité, les locaux sont désormais éclairés avec des LED dotées de détecteurs de mouvement dans les couloirs indique l’œnologue Sophie Maltaverne, responsable du laboratoire et de la RSE. Un projet de pompe à chaleur est évoqué, ainsi que des poses de panneaux photovoltaïques fin 2023 à l’occasion de travaux de rénovation des toitures. En attendant, un bilan carbone global est lancé en ligne. « Notre point noir, ce sont les véhicules » pointe Julien Viaud, indiquant un basculement en cours des véhicules de l’entreprise vers des moteurs hybrides (essence et électrique).

La RSE est également l’occasion de formaliser certaines bonnes pratiques qui peuvent sembler relever de l’évidence, mais peuvent impliquer la responsabilité pénale des entreprises. « Nous sommes dans la formalisation avec la mise en place d’un cadre qui permet de connaître les risques » explique Marie-Line Prigneau-Bourgade. Sont finalisés un livret d’accueil des nouveaux arrivants (l’entreprise emploie 9 CDI, plus des CDD en renfort pendant les vendanges), des chartes sur l’alcool (pour avoir des éthylotests, une consommation responsable durant les dégustations et déjeuners…) et la conduite (pour les coursiers). Un règlement intérieur est également en cours de rédaction, il traitera notamment de la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Faire d’une contrainte un atout

La RSE serait ainsi une façon de transformer la contrainte réglementaire en levier d’amélioration. « On ne voulait surtout pas tomber dans la lourdeur administrative avec la RSE » pointe Julien Viaud. « Il y a un enjeu de sens, cela permet d’améliorer et de protéger » confirme Marie-Line Prigneau-Bourgade. L’enjeu est de « faire d’une contrainte un atout » ajoute Yann Chabin, qui note l’obligation pour les TPE/PME de se doter de règlement intérieur, de document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), de charte informatique conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD)… « Des obligations réglementaires par forcément connues, mais pouvant coûter cher s’il y a un souci » alerte le consultant.

Pour avoir du sens, la démarche RSE doit être un travail d’équipe rapporte Stéphanie Rolland. Une réunion mensuelle des salariés a été créée, permettant des discussions sur les valeurs et les visions de chacun explique Sophie Maltaverne, qui note des avancées sociales grâce à ces échanges et au nouveau management. L’équilibre entre vie privée et engagement professionnel s’est ainsi amélioré. « Précédemment, le laboratoire était ouvert de 7 heures du matin à 2 heures de la nuit suivante pendant les vendanges. Nous n’en avons plus l’envie et plus le besoin grâce à l’automatisation » déclare Julien Viaud, qui préfère l’efficacité au présentisme pour ce « métier saisonnier, nous passons un mois et demi de stress ». Une effervescence partagée par les clients du laboratoire, qui partagent les mêmes orientations RSE.