3 jeunes reprennent le labo ES20 au service des vins bio, biodynamiques et nature

u Minervois aux Terrasses du Larzac, en passant par Faugères, Saint-Chinian ou Pézenas, le laboratoire ES20 œnologie s’est fait connaître de nombreux vignerons depuis sa fondation en 1988 à Béziers par Jean-Philippe Escorne.

Ce dernier laisse aujourd’hui les rênes à trois de ses salariés oenologues, âgés de 35 à 39 ans. Karine Antigny, responsable technique a intégré la société en 2010, suivie par Marion Coste, responsable du laboratoire et de la qualité, et, plus récemment, de Paul-André Saulnier, responsable du développement commercial.

« Nous partageons la même bienveillance et la même vision quant à la façon dont nous voulons accompagner les vignerons et nous différencier » annonce le trio, qui souhaite continuer à gagner en qualité d’analyses, matériel de pointe à l’appui, sans que la technologie ne l’emporte sur l’accompagnement humain.

60 % de vignerons en bio ou biodynamie

« Nous ne voulons pas faire des vins de laboratoire, mais des vins de vigneron » assure Marion Coste, qui promet un passage quotidien en cave lors des vendanges et conseils sur mesure, du contrôle maturité jusqu’à la mise en bouteille, et la mise à disposition d’articles accessibles à tous, en lieu et place « de publications œnologiques rébarbatives ».

La fine équipe s’est spécialisée dans l’accompagnement des vignerons en bio et biodynamie, qui représentent 60 % de sa clientèle, avec une part croissante en vins nature. « La science et la technique viennent épauler cette démarche, comme une régie en coulisses, chargée d’éviter les déviances ».